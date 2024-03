Verso le amministrative, Scarlino nel Cuore: “Daremo nuova vita agli impianti sportivi”

Scarlino (Grosseto). “Gli impianti sportivi di Scarlino Scalo, cuore pulsante della nostra comunità, sono pronti per un nuovo capitolo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Scarlino nel Cuore, che sostiene la candidatura a sindaco di Scarlino di Luca Niccolini.

“Dopo anni di trascuratezza da parte di questa amministrazione comunale, dobbiamo impegnarci in un progetto di rivitalizzazione – continua la nota –, mirato a ridare vita e vigore a questi spazi di incontro e svago”.

Un ritorno alle radici

“I campi da calcio, le strutture per il tennis e il campo da bocce hanno da sempre rappresentato luoghi di aggregazione per le famiglie scarlinesi – prosegue il comunicato –. Ricordiamo le giornate estive piene di sagre e feste, le partite accese di calcetto e i momenti conviviali trascorsi insieme. Vogliamo riaccendere quella passione, riportando gli impianti sportivi al centro della vita comunitaria”.

Impegno per il futuro

“L’amministrazione comunale futura si dovrà impegnare a destinare risorse significative per investimenti strutturali, restituendo dignità e funzionalità a questi luoghi – continua la nota –. Invitiamo le associazioni locali a partecipare attivamente, affinché possano gestire gli impianti e contribuire alla creazione di un ambiente sportivo inclusivo.

Nuove opportunità sportive

“Guardiamo al futuro con entusiasmo, con l’obiettivo di ampliare l’offerta sportiva – prosegue il comunicato -. Tra le novità, la possibilità di introdurre il paddle, una disciplina dinamica e coinvolgente che potrebbe arricchire la varietà di attività praticabili nella nostra comunità”.

Coinvolgimento della comunità

L’appello è a tutti gli scarlinesi: unitevi a noi in questo percorso verso una Scarlino Scalo più attiva – prosegue la nota -. Immaginiamo insieme un futuro in cui gli impianti sportivi possano tornare ad essere il cuore della nostra comunità, aperti e accoglienti per tutti”.

Insieme per il cambiamento

“Siamo fiduciosi, in primo luogo come cittadini – termina il comunicato –, che questa iniziativa possa portare ad un profondo cambiamento positivo nella vita di Scarlino Scalo”.