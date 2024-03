Verso le amministrative, il centrosinistra: “Uniti contro la destra e per tutelare l’antifascismo”

Roccastrada (Grosseto). “Nell’ultimo incontro, a cui hanno partecipato il Partito socialista, Sinistra Italiana, Azione, Base popolare e il Partito Democratico, è stato proposto di mettere al centro della riflessione amministrativa l’equità e la tutela, con un accento particolare su due problemi ritenuti strategici: il lavoro e la lotta alla povertà e alla marginalità”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i partiti e i movimenti politici del centrosinistra di Roccastrada.

“Il lavoro non solo come occupazione, cioè posti di lavoro, ma anche come pensiero, etica, criterio di aggregazione – continua la nota –. La solidarietà per contrastare le difficoltà economiche delle famiglie, la solitudine, la marginalità; insomma, una prima base di valori cristiani e sociali già fondamentali dei grandi partiti di massa del ’900. I partecipanti al tavolo sono convinti che uguaglianza, solidarietà, redistribuzione, lavoro etico e dignitoso, beni comuni, siano un patrimonio appartenente a tutti i partiti della sinistra e del centrosinistra. Una prima decisione, dunque, è stata quella di aprire la discussione e il confronto con altre forze politiche e sociali del Comune, nella speranza di costruire uno schieramento ampio, vero e plurale capace di contrastare e respingere, anche a Roccastrada, l’assalto di una destra troppo legata a comportamenti fascisti, omofobi e razzisti, nonostante la presenza al suo interno di forze più liberali che però non riescono ad essere dominanti”.

“Un’ulteriore decisione è stata quella di trasformare il tavolo di lavoro per le amministrative in un tavolo permanente di confronto politico per tutta la durata della legislatura – termina il comunicato -. Nelle prossime settimane, dunque, confronto aperto e dialogo con tutti per tradurre questi principi e valori in strategie amministrative e per caratterizzare il programma elettorale con una sola discriminante: l’antifascismo”.