Verso le amministrative, Niccolini: “Piano operativo necessario per il futuro del territorio”

Scarlino (Grosseto). “Scarlino deve tornare a programmare il suo futuro“: a dichiararlo è Luca Niccolini, candidato sindaco del Comune di Scarlino per la lista Scarlino nel Cuore. “

“Dobbiamo portare a termine il Piano operativo del Comune – continua Niccolini –, lo strumento con il quale poter tornare ad investire nel nostro territorio e dare risposte concrete ai cittadini”.

Investire per un futuro sostenibile

Niccolini sottolinea l’importanza del Piano pperativo come strumento fondamentale per la pianificazione urbanistica della città: “Oramai da troppo tempo solleviamo dubbi dai banchi dell’opposizione in Consiglio comunale per lo stallo che si è creato attorno all’approvazione dello strumento urbanistico. Ad oggi non sappiamo nulla a riguardo e questo ci preoccupa perché proprio grazie a questo importante strumento di programmazione possiamo veramente disegnare la Scarlino di domani e tornare ad investire.”

Una visione globale per lo sviluppo territoriale

“Il recupero e l’utilizzo dei volumi esistenti, residenze fondate sul risparmio energetico ed idrico, riduzione del suolo da urbanizzare, creazioni di spazi per la comunità a Scarlino Scalo, di servizi commerciali come al Puntone e la previsione di nuovi parcheggi, in particolare nel centro storico e alle Case – continua Niccolini –, rappresentano alcuni degli elementi chiave di una visione complessiva di sviluppo ragionato del territorio”.

Un invito alla collaborazione dei cittadini

Niccolini conclude con un appello alla partecipazione attiva dei cittadini: “Il futuro di Scarlino dipende da noi. Vi invito a condividere le vostre idee, a discutere le vostre preoccupazioni e a lavorare insieme per costruire una città migliore per tutti noi. Seguiteci sui nostri canali social, scriveteci alla nostra e-mail e unitevi alla nostra community WhatsApp. Insieme possiamo fare la differenza.”

Contatti e informazioni

Per ulteriori informazioni e contatti di Luca Niccolini, candidato sindaco per Scarlino nel Cuore: