Verso le amministrative, Forza Italia: “Sosteniamo Francesca Travison”

Scarlino (Grosseto). Il coordinamento comunale scarlinese di Forza Italia sostiene la candidatura di Francesca Travison.

«Il mio partito – spiega Luciano Giulianelli, coordinatore comunale di Forza Italia – accoglie con favore la ricandidatura del sindaco uscente Francesca Travison. Il lavoro svolto in questi anni – che ha visto il gruppo di Forza Italia protagonista, io nel ruolo di vicesindaco, Cesare Spinelli, assessore all’urbanistica, e un consigliere comunale, ha dimostrato che, con impegno e dedizione, è possibile migliorare la qualità della vita dei residenti di Scarlino.

La nostra squadra ha lavorato ogni giorno per il bene degli scarlinesi mettendo in campo progetti e iniziative significativi, alcuni conclusi altri in corso d’opera: i cantieri aperti a Scarlino Scalo nei due plessi scolastici, da un valore di circa 3 milioni di euro, ne sono un esempio, così come i percorsi intrapresi per collegare tutto il territorio con piste ciclabili, il risparmio energetico grazie all’installazione di impianti a led, la rotatoria al Puntone e i progetti in cantiere per la frazione. Questi sono solo alcune delle iniziative che abbiamo portato avanti in questi cinque anni, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e alla crisi economica.

Ma soprattutto abbiamo dimostrato che si può cambiare modo di amministrare, che è possibile avere una visione a lungo termine, che l’ascolto e l’attenzione alle esigenze dei cittadini possono e devono essere delle priorità per chi guida il Comune. Francesca Travison è un sindaco capace, attento e sempre presente, sa quali sono i bisogni della sua comunità e si impegna per dare risposte concrete. Amministrare non è semplice, sappiamo tutti quali sono le difficoltà che hanno i Comuni per reperire risorse, accorciare i tempi burocratici e così via, ma è anche entusiasmante.

Il nostro unico obiettivo è stato e sarà il bene degli scarlinesi e questo, a mio avviso, dovrebbe essere sempre l’unico interesse delle forze politiche locali. Forza Italia è con Francesca Travison, come cinque anni fa, per dare a Scarlino il futuro che si merita con l’unico interesse il bene della nostra comunità».