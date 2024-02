Roccastrada, nasce il comitato di Azione: nominato il coordinatore

Roccastrada (Grosseto). “Azione amplia la propria presenza sul territorio e costituisce il comitato Azione Roccastrada“: così annuncia con soddisfazione il segretario provinciale Francesco Grassi.

Il segretario ha incontrato il comitato, affiancato nella partecipazione dalla responsabile degli Enti locali Felicia Ammendola.

“Il partito sta ampliando consenso ed adesioni a macchia d’olio – dichiara Grassi – ed il nostro obiettivo è quello di riuscire ad avere dei responsabili territoriali che, coordinati con la segreteria, siano attenti osservatori e portavoce delle problematiche e tematiche sensibili, affinché Azione rivesta un ruolo da vera protagonista propositiva della politica in una provincia vasta e bisognosa di risposte puntuali. Grazie a questa importante novità, siamo certi di poter finalmente dare il nostro contributo anche sul territorio comunale di Roccastrada, come già stiamo facendo ormai in quasi quasi tutti i comuni della Provincia di Grosseto”

Coordinatore di Azione Roccastrada è l’ingegner Andrea Bennardi, ex amministratore del Comune sotto la Giunta Marras, e sarà affiancato nel compito da Claudio Palazzesi.

“Dopo 15 anni di distacco dalla politica – dichiara Bennardi – ho ritrovato in Azione stimoli nuovi ed è per questo che ho voluto nuovamente mettere a disposizione la mia esperienza da assessore per dare il mio contributo alla costruzione, anche a Roccastrada, di un polo di stampo repubblicano”.

Nella foto, da sinistra a destra: Felicia Ammendola, Andrea Bennardi, Francesco Grassi, Claudio Palazzesi