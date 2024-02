Pista di pattinaggio, l’opposizione: “Con la pioggia la struttura si allaga, il Comune intervenga”

Gavorrano (Grosseto). “A Gavorrano è consuetudine che i cantieri durino molto più a lungo dell’ordinario, o quanto meno più di quanto possano durare altrove. L’importante, ci viene però da dire, è che i lavori alla fine siano fatti alla perfetta regola d’arte e che l’utenza possa beneficiare al meglio di quell’opera”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano!”.

“A tal riguardo, manifestiamo oggi vive perplessità sulla tanto attesa copertura della pista di pattinaggio a Bagno di Gavorrano – continua la nota -. Per tale opera la Dichiarazione di inizio attività era del 15 maggio 2023 (si votava, quindi urgeva per la sinistra aprire cantieri, anche fantasmi), i lavori però iniziarono realmente solo ad inizio settembre, con chiaro impegno per la loro conclusione entro il 2 novembre 2023. Sono passati oltre 100 giorni dalla data di prevista ultimazione dell’opera e il cantiere è ancora in alto mare. Affermazione questa dalla doppia valenza. In alto mare perché ancora oggi non concluso ed in alto mare perché le recenti piogge hanno evidenziato oggettive criticità: tutto allagato!”

“Da quanto abbiamo potuto appurare, saranno necessari ulteriori interventi per evitare che le acque meteoriche confluiscano a ridosso della pista, come accaduto nei giorni scorsi. Altre spese ‘non previste’ e soprattutto allungamento dei tempi di ultimazione degli interventi. Il nostro pensiero va al disagio che tutto questo sta creando. L’associazione sportiva che ha in affido l’impianto, costretta a svolgere altrove le proprie attività con maggiori oneri, gli atleti di ogni età, ed i loro genitori, costretti a quotidiani spostamenti in altre frazioni per poter svolgere i propri allenamenti – termina il comunicato –. Ancora una volta invitiamo gli amministratori a monitorare con rigorosa attenzione quanto sta accadendo alla pista di pattinaggio di Bagno di Gavorrano. È evidente che qualcosa non ha funzionato e chi guida la macchina amministrativa si deve assumere l’onere di individuare celermente concrete soluzioni”.