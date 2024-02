Verso le amministrative, il Pd: “Non abbiamo ancora scelto il candidato a sindaco”

Massa Marittima (Grosseto). “Chiariamo subito una questione: il candidato o la candidata a sindaco di Massa Marittima del Partito Democratico locale non è stato ancora scelto”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Pd di Massa Marittima.

“Stiamo facendo consultazioni con i nostri iscritti e abbiamo avviato una campagna di ascolto consegnando questionari ai cittadini interessati, per raccogliere le loro proposte e inserirle nel programma elettorale; stiamo provando ad aprire tavoli ufficiali di interlocuzione con le forze che gravitano nel centro sinistra locale: Azione, Italia Viva, Pci, Psi e tutte le associazioni che nella società civile rappresentano e condividono con noi gli stessi ideali politici – continua la nota -. Tramite queste iniziative, vogliamo rimarcare il ruolo del Partito democratico come diaframma tra la comunità, gli eletti e i livelli di governo e come perno del centrosinistra. Considerando che tra le attuali opposizioni massetane, l’azione politica è organizzata direttamente dall’onorevole Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, nonché assessore al Comune di Grosseto, non vedo come ci possano essere i presupposti per formare una stessa lista, magari mascherata da civica, fra chi ha ideali e valori politici totalmente diversi”.

“Di conseguenza, considerando che siamo a Massa Marittima, comune decorato con Medaglia d’argento al valore militare, dove in ogni storia familiare sono presenti ricordi legati alla resistenza, facciamo un appello a tutti coloro che hanno a cuore i valori politici che da sempre contraddistinguono la nostra cittadina, a costruire una proposta politica condivisa, legata insieme dagli ideali della liberazione. Vogliamo continuare a festeggiare senza imbarazzo il 25 aprile, non vogliamo via Almirante in stile Grosseto, né, tanto meno, dover rinnegare i ricordi di Norma Parenti o dei martiri di Niccioleta. Viviamo una fase storica molto delicata, caratterizzata da eventi internazionali catastrofici, in cui certi temi revisionisti stanno tornando in auge in modo scomposto, sotto un finto slancio di rinnovamento – termina il Pd -. Non possiamo sottovalutare queste situazioni, faremo il possibile per avere una proposta unita del centrosinistra, con soluzioni condivise con forze politiche, associazioni e cittadini”.