Mozione Distretto sanitario, il Pci replica al Pd: “Nostri emendamenti condivisi con opposizioni”

Massa Marittima (Grosseto). “A Balestri, capogruppo di maggioranza o meglio del solo gruppo Pd in Consiglio comunale, gli vengono suggerite cose inesatte rispetto a quanto avvenuto sulla mozione per il ripristino del distretto delle Colline Metallifere”.

A dichiararlo è Daniele Gasperi, del Pci di Massa Marittima.

“La proposta di Fare è stata accolta da parte delle forze di opposizione consiliari ed extra consiliari e le 2.000 firme sono state raccolte grazie ad un grande impegno proprio di queste forze, che hanno contribuito in modo fondamentale alla sottoscrizione della petizione predisposta da Fare – continua Gasperi -. Il Pd, come sempre, è stato tanto a guardare, ma non ha mai preso posizioni nette sulla questione e se simpatizzanti o iscritti al Pd hanno sottoscritto la petizione lo hanno fatto perché consapevoli di una situazione non certo buona dei servizi sul territorio e in ospedale. Il testo, scippato a Fare e presentato dal solo gruppo di maggioranza, è stato tra l’altro copiato male e privo di contenuti che lo sostenessero concretamente”.

“Le forze di opposizione su questo hanno chiesto con una Pec il rinvio del punto in approvazione il 24 gennaio presentando emendamenti che dessero forza alle richieste di ripristino del distretto e restituissero un ruolo autonomo al presidio delle Colline Metallifere che, grazie alla scelta dei soli sindaci, mai discussa e approvata in Consiglio dalla sola maggioranza Pd alla fine del 2017, venne calata dall’alto portando conseguenze disastrose al contesto locale. Non è così? E allora perché oggi il Pd chiede il ripristino del distretto e l’autonomia del presidio – domanda Gasperi –? La mozione emendata, ci teniamo a precisare a Balestri, è stata scritta e proposta proprio dal Pci alle forze di opposizione, che unanimemente l’hanno accolta, così come è stata approvata dal Consiglio. Borelli, Mazzinghi per Massa Comune e Brogi per la Lega hanno inviato la Pec con emendamenti e richieste di confronto in commissione e alla conferenza dei capigruppo per poi passare all’approvazione nella seduta del 2 febbraio. Questa è la realtà, che ha visto contatti informali da parte di autorevoli esponenti del Pd e amministratori con noi del Pci per sondare le possibilità di approvazione unanime con l’accettazione della quasi totalità delle proposte fatte. Questo perché, ovviamente, non potevano esserci incontri formali, sarebbe stato ammettere i propri limiti e sposare le tesi di chi è nemico”.

“Come partito siamo soddisfatti del risultato raggiunto, così come lo sono le opposizioni, perché frutto di una convergenza sulle idee, sui temi, sulle proposte frutto di un confronto che non è nel costume della maggioranza Pd. Un consiglio quindi a Balestri: se si vuole condivisione almeno sui temi importanti come la sanità, non si ‘scippano’ le idee degli altri, ma si fanno diventare bene comune e si cercano prima le convergenze. Sulla sanità ospedaliera e territoriale sono anni che ci battiamo e abbiamo fatto proposte, come la mozione passata in Consiglio nel 2022 – termina Gasperi -. Ci risulta strano che il Pd si svegli a ridosso delle elezioni e ci dà più l’idea che voglia mettere una toppa alla pesante e disastrosa assenza che ha mostrato negli anni e che ha portato ad un sempre maggiore depauperamento nei servizi territoriali e ospedalieri”.