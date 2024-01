Sanità, il Pci: “Ambulatori senza riscaldamento, pazienti in attesa al freddo”

Massa Marittima (Grosseto). “Le frazioni ormai subiscono sempre minori investimenti, forse perché sono considerate periferie”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Valter Cioni e Daniele Gasperi, membri della segreteria del Pci delle Colline Metallifere

“Quando però si parla di servizi essenziali, non dovrebbero emergere differenze e non dovrebbero esserci mai lacune amministrative – sottolinea la nota –. Quello che succede a Travale da anni è da considerare un mero menefreghismo amministrativo, che non riesce a trovare una soluzione definitiva. Ci riferiamo all’ambulatorio medico che rimane costantemente al freddo, nonostante sia presente un impianto di Gpl centralizzato, con evidenti disagi di tutti coloro che devono usufruire del servizio e, in contemporanea, la medesima criticità si riscontra nella sala polivalente del primo piano della palazzina in cui è presente l’ambulatorio, dove negli ultimi mesi era nata un’attività, con una professionista del settore, per sedute settimanali di educazione motoria e auto rilassamento per adulti, che purtroppo è stata sospesa”.

“Evidentemente nel bilancio comunale non ci sono abbastanza risorse per sopperire all’inconveniente tecnico, o tali risorse vengono elargite e impegnate nel capoluogo, ma non si può, a nostro avviso, non intervenire su un’imbarazzante e deleteria situazione. Tutti i cittadini che devono rivolgersi per una visita o per attività fisica, si ritrovano all’addiaccio, considerando, specialmente per le visite ambulatoriali, che la maggior parte è in età avanzata – termina il comunicato –. Ci auguriamo che l’amministrazione intervenga quanto prima per risolvere la problematica in essere, ricordando che ogni cittadino ha diritto a beneficiare dei servizi in modo soddisfacente”.