Fine mandato, l’opposizione traccia un bilancio: “L’amministrazione ha fallito, cittadini delusi”

Scarlino (Grosseto). “Dopo l’adunanza tardiva del Consiglio comunale di Scarlino tenuto il 27 dicembre, l’attuale maggioranza (come sempre) ha dato pubblicità solo a ciò che voleva fare passare come messaggio rassicurante e positivo”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i gruppi consiliari di opposizione Per Scarlino, Pensiamo Scarlino e Scarlino Insieme.

“Tocca quindi ai gruppi di opposizione ricordare che, giunta quasi alla fine del mandato, l’amministrazione Travison, che avrebbe dovuto rivoltare come un calzino quanto fatto da chi per anni aveva amministrato il Comune cioè il centrosinistra, si affida solo ai titoli ridondanti ma vuoti, ai faremo o avremmo voluto fare, ma non abbiamo fatto – prosegue la nota –. Non basta enunciare i condivisibili interventi a sostegno degli alunni e delle loro famiglie o alle persone che hanno difficoltà abitativa (che per altro già c’erano), occorre fare di più, creare opportunità per il territorio. Un esempio eclatante è il diniego, votato da questa maggioranza, ad un’importante progetto di nuova urbanizzazione (per altro sensibilmente ridotto rispetto all’originario) in località Portiglioni, dietro il quale al netto del singolare e personale dispiacere espresso dall’assessore all’urbanistica Cesare Spinelli si nasconde il totale fallimento del progetto di riscrittura del Piano operativo, fatto decadere e del quale ad oggi non riusciamo a capire (nonostante le nostre ripetute sollecitazioni) a che punto sia l’iter lavorativo.”

“L’unica cosa certa è che sono stati stanziati parecchio più di centomila euro per coprire le nuove spese di progettazione ed altro, che non è stato fatto niente al riguardo delle presunte penali a carico del vecchio progettista, tanto minacciate e sbandierate da questa Giunta, ma mai applicate (forse il lavoro fatto non era cosi’ male e non esistevano margini per alcuna azione risarcitoria ..?), quindi con inutile spreco di tempo e di denaro. Ed a nulla è valsa la nomina ad assessore del giovane Spinelli che, dopo aver promesso in tempi brevissimi il nuovo Piano operativo, si ritrova con un pugno di mosche in mano – sottolinea l’opposizione -. Questa amministrazione si è limitata solo a portare a completamento progetti e lavori iniziati da chi li ha preceduti, vedi il nuovo edificio scolastico previsto con una costruzione modulare da realizzarsi per step fin dall’inizio, il progetto sovraccomunale della ciclovia dai Forni a Gavorrano, al Puntone, o quella che attraverserà la costa da Follonica a Castiglione, solo per enunciare alcuni interventi che derivano da scelte altrui, potremmo continuare nell’elenco, ma ciò che più conta è lo stato dei fatti”.

“Il capoluogo è sempre più in difficoltà e nulla è cambiato in questi 4 anni, anzi sulla viabilità sono stati fatti errori macroscopici, con la Ztl permanente e gli interventi sui parcheggi; il Puntone soffre ancora dei problemi del traffico intenso e la mancanza di servizi essenziali penalizzati anche dal nuovo svincolo stradale; Scarlino Scalo, la più importante frazione e sede della maggior parte dei residenti, sempre uguale, se non peggiorata, con la chiusura delle attività ricreative stagionali quali quelle che ruotavano attorno agli impianti sportivi, da sempre usati anche come luogo di aggregazione e, certamente, alcuni ritocchi all’arredo urbano non contribuiscono a fare di questa località il più grande centro del comune coeso e accogliente, ma solo un luogo dove risiedere stancamente e null’altro – termina la nota –. In poche parole un quinquennio quasi da dimenticare mentre, certamente, non dimenticheranno gli elettori che nel 2019 hanno dato fiducia a questa compagine e che adesso si sono pentiti amaramente”.