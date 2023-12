Verso le amministrative, Azione: “Luca Niccolini candidato giusto per il centrosinistra”

Scarlino (Grosseto). “Questa volta il centrosinistra a Scarlino non si è fatto trovare impreparato, dopo le divisioni dell’ultima campagna elettorale, con un lavoro serio e collegiale, in tempi abbastanza rapidi è stata trovata la giusta quadra attorno al candidato che rappresenta degnamente tutta la coalizione; coalizione della quale fanno parte anche gli amici di Base popolare coordinata in provincia di Grosseto da Luca Angelini, con i quali il provinciale di Azione sta impostando un lavoro non solo su Scarlino, ma anche su altre importanti realtà della provincia stessa”.

A dichiararlo è Maurizio Bizzarri, ex sindaco di Scarlino e membro del Comitato intercomunale delle Colline Metallifere di Azione Grosseto.

“Il segretario locale del Pd scarlinese, Luca Niccolini, è stato scelto dopo un percorso che durava da mesi e si è svolto serenamente con un impegno collettivo che ha tenuto conto delle diverse opinioni nel rispetto della forma e della sostanza – continua Bizzarri -. In tutto ciò il partito di Azione ha fatto orgogliosamente la sua parte, attraverso me, che sono il rappresentante locale, portando un contributo di idee e di esperienza visto il ruolo ricoperto da me stesso in passato, non potendo dimenticare di aver avuto la giusta intuizione scegliendo il giovanissimo Luca Niccolini appena diciottenne per la mia Giunta come il più giovane assessore di un Comune italiano”.

“Il tempo è stato galantuomo ed oggi, dopo un’esperienza di due legislature da assessore e la gavetta da segretario politico del più grande partito del centrosinistra, crediamo che Luca sia pronto per questa sfida e soprattutto che sia la persona giusta, preparata, pacata ed allo stesso tempo risoluta quando l’occasione lo richiede; insomma, con tutte le doti necessarie per il ruolo che va a contendere. Il comune di Scarlino, nonostante sia sotto i 5000 abitanti – prosegue Bizzarri –, è ben più importante per i grandi interessi economici che riguardano il suo territorio, quali un porto turistico da quasi 1000 posti barca, la zona industriale più grande della provincia di Grosseto, le migliaia di ettari del comprensorio regionale delle Bandite di Scarlino e il turismo con Cala Violina e il litorale del Puntone. Come anche a Gavorrano, Azione ha fatto parte fin dal primo momento della coalizione di centrosinistra rappresentando quella parte moderata e pragmatica che ci contraddistingue, con idee chiare, poco politichese e tanta concretezza sui temi economici e del mondo del lavoro”.

“Per tutto questo convintamente daremo il nostro supporto a Luca Niccolini per raggiungere un traguardo non facile, né scontato, pronti a fare la nostra parte nel rispetto reciproco fra tutte le componenti di questa bella coalizione, che dopo un importante e decisivo primo passo, ora deve proseguire con politiche di ascolto e stesura di un programma chiaro e realizzabile che non sia il libro dei sogni – termina Bizzarri –, ma consenta a Scarlino di uscire dalle nebbie che l’hanno avvolto nell’ultimo lustro”.