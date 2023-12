Rifiuti, Fratelli d’Italia: “Discariche a cielo aperto in tutto il territorio, il Comune intervenga”

Roccastrada (Grosseto). “Oltre un mese fa, vicino ai cassonetti per la raccolta della spazzatura, situati lungo la strada statale n. 21 nel comune di Roccastrada, e in quelli posizionati nelle vicinanze di alcune abitazioni poderali nei pressi della rotatoria e che porta verso Grosseto, abbiamo notato che continuamente venivano abbandonati rifiuti ingombranti di ogni genere, creando così delle vere e proprie discariche a cielo aperto, tra l’altro molto pericolose per la salute pubblica dei residenti”.

A dichiararlo è Moreno Bellettini, presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Roccastrada.

“L’amministrazione comunale roccastradina – prosegue Bellettini –, dopo le varie proteste da parte dei cittadini, ha fatto togliere i cassonetti, pensando di eliminare il problema. Purtroppo, però, così non si è risolto nulla in quanto il problema dell’abbandono dei rifiuti si è spostato poco più avanti: nello specifico in via Lattaia, verso l’abitato di Sticciano”.

“Anche qui – dichiarano da Fratelli d’Italia –, accanto ai cassonetti della spazzatura che sono collocati nelle vicinanze di poderi e abitazioni, si è materializzata, purtroppo, una nuova ‘discarica’. Quindi, il problema non si risolve restringendo i servizi alla comunità o spostando il problema da una zona all’altra”.

“Fratelli d’Italia, raccogliendo le varie proteste, ma anche le proposte dei residenti, invita l’amministrazione comunale roccastradina a non limitare l’uso dei cassonetti, costringendo gli utenti a lunghi spostamenti per conferire rifiuti, ma ad arginare il fenomeno, magari installando telecamere di sorveglianza, eventualmente in accordo con il gestore dei rifiuti, così da fare da deterrente e impedire che tali comportamenti vengano messi in atto dai soliti incivili, così da punire concretamente chi arreca pericolo e danno all’ambiente“, conclude Moreno Bellettini.