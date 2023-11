Mensa scolastica, Fratelli d’Italia: “Scarsa qualità e quantità del cibo, il Comune intervenga”

Roccastrada (Grosseto). “Il circolo di Fratelli d’Italia di Roccastrada, messo a conoscenza del disservizio della refezione presso le scuole primarie e materne dell’istituto comprensivo di Roccastrada, vista la lettera di protesta dei genitori, che a breve sarà inviata tramite il Comitato mensa alla società Vivenda spa, gestore del servizio mensa, con la quale viene illustrato quanto riportato dai bambini e confermato dagli insegnanti, considerato che il servizio mensa di Roccastrada ha dei costi superiori rispetto agli altri Comuni delle colline metallifere, che i gestori del servizio affermano di servire in linea con quanto disposto dalla Regione Toscana, che il Comune partecipa economicamente a supportare il servizio, ritenendo non normale un eventuale risparmio dei costi di gestione fatti sulla ‘pelle’ dei bambini, invita pubblicamente il sindaco e la Giunta a farsi carico delle richieste dei genitori, di verificare la corretta applicazione delle linee guida della Regione Toscana, di farle modificare se non idonee al benessere alimentare dei bambini”.

E’ quanto dichiara, in un comunicato, Giudi Parrini, responsabile del settore “Scuola” del circolo di Fratelli d’Italia di Roccastrada.