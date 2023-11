Pediatra va in pensione, il Pci: “Servizio sempre più debole, la Asl intervenga”

Colline Metallifere (Grosseto). “Dal 1° dicembre un altro pediatra se ne va in pensione e la situazione continua ad essere precaria per un servizio di fondamentale per le famiglie delle Colline Metallifere”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Daniele Gasperi e la segreteria del Pci delle Colline Metallifere.

“Un altro pensionamento di non molto tempo fa di una pediatra ha visto il recente arrivo di una nuova professionista sul territorio, ma il bilancio, con il prossimo pensionamento, resta ancora deficitario con effetti negativi in tutto il contesto e nei vari settori del comprensorio – continua la nota –. C’è una carenza di professionisti, ma il fatto che sia difficile reperirli per i territori come il nostro è legata anche alla vastità dell’area che questi devono coprire con difficoltà di collegamento e distanze non facili da percorrere tra i comuni. I medici in generale, e in questo caso i pediatri di libera scelta, preferiscono senz’altro scegliere luoghi che hanno maggiore concentrazione di popolazione, migliori vie di collegamento e quindi siti appetibili per le condizioni di lavoro nelle quali devono operare. Quello della pediatria è un annoso problema che si è aggravato notevolmente con i tagli operati nel presidio ospedaliero delle Colline Metallifere e sul territorio che non ha visto potenziamenti, ma sempre meno professionisti che vi operano”.

“È indispensabile, ad avviso del Pci, pensare di creare condizioni migliori e più vantaggiose per incentivare l’arrivo di nuove figure e rivedere la riorganizzazione del servizio. Sulla pediatria si deve investire sul distretto di Follonica anche per consentire l’accesso ai servizi da parte delle decine di migliaia di turisti che scelgono per le vacanze il nostro comprensorio – sottolinea il comunicato -. Non solo, ma bisogna intervenire anche sul presidio di Massa Marittima, ripristinando un punto di osservazione che consenta di effettuare un primo intervento sulle situazioni più semplici che non richiedano ricoveri o prestazioni più complesse. Un impegno che vorremmo non essere solo una nostra proposta, ma vorremmo poterlo vedere nei punti programmatici delle coalizioni che andranno alle prossime amministrative evitando di dribblare il tutto con le solite frasi fatte, ‘è competenza di Asl e Regione’, perché la salute dei cittadini è prima di tutto dovere anche di chi amministra. E non si può certo accontentarsi della solita formula che la direzione Asl ci confeziona nel dire che il servizio sarà garantito e che gli utenti saranno distribuiti tra i professionisti in servizio. Non è così perché medici e utenti sono sempre più in difficoltà, questa è la realtà e non discorsi”.

“Se vogliamo parlare di turismo, sviluppo economico, se vogliamo contrastare l’emigrazione dai nostro comuni, se vogliamo soprattutto fare risposte concrete alle giovani famiglie ancora presenti, dobbiamo pensare ad un servizio pediatrico efficiente e potenziato per rispondere ai bisogni di salute – termina il comunicato -. Non si può ancora pensare che per ogni problema bambini e genitori debbano ricorrere forzatamente a strutture private o correre anche per banalità nell’unico pronto soccorso pediatrico che si trova a Grosseto, ma avere la possibilità di accesso a strutture che oggi in questo comprensorio non ci sono più perché tagliate”.