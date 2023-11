Falusi, l’opposizione: “Giuntini si trasforma in avvocato dell’istituto”

Massa Marittima (Grosseto). “Non sono state poche le volte nelle quali non aveva ricevuto Pec, non aveva visto documenti, note indirizzate a lui o qualcuno non gli aveva detto nulla in merito ad eventi o altre manifestazioni. Questa volta invece sa tutto, nonostante la nota fosse indirizzata alla presidente del Falusi e non a lui, manco per conoscenza, e risponde. Ci sorprende la risposta di Giuntini che assume le parti della presidente del Falusi. La nota infatti era stata inviata a lei poichè il Falusi è un Ente autonomo e quindi in grado, attraverso i propri organi, di rispondere”. Così replicano Daniele Brogi, della Lega, e Fiorenzo Borelli, di Massa Comune, al sindaco di Massa Marittima sull’istituto Falusi.

“Mai in passato con Poli e Brenci il sindaco si era sognato di scendere in campo a difesa di chi operava, oggi lo fa e ne prendiamo atto – continuano Brogi e Borelli –. Questo però non toglie nulla al fatto che la richiesta è stata effettuata alla presidente, è lei che ci dovrà fornire risposta scritta alle informazioni e atti specifici ai quali fa capo la richiesta. Questo al di là della presenza prevista in Consiglio, dove illustrerà questioni più generali riguardanti l’istituto”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Pci di Daniele Gasperi, che ha avanzato come partito l’accesso alle informazioni come Brogi e Borelli. Gasperi ormai non si stupisce più “per l’atteggiamento di Giuntini che vuole deformare le istanze e mistificare la realtà”.

“La richiesta è stata fatta alla presidente – commenta Gasperi –, è lei che deve rispondere ed è opportuno che lo faccia in forma scritta corredando di eventuale documentazione i punti richiesti. Ci eviti inutili trafile con ricorso al Prefetto o al Difensore civico per quello che è un nostro diritto e un suo dovere”.

“La dipendenza dal sindaco – conclude Gasperi – è sotto gli occhi di tutti e ci chiediamo come sia possibile che il controllore sia la stessa figura del controllato. Figuriamoci se atti economici o di altra rilevanza possano essere approvati dal CdA presieduto dalla Mucci e bocciati dalla stessa Mucci come responsabile del Comune. Insomma, si fa tutto in casa ma dove c’è il Pd è tutto normale”.

Infine, sulla stoccata del sindaco ai sindacati, Brogi, Borelli e Gasperi hanno chiesto un incontro informativo a Cgil, Cisl e Uil della Funzione Pubblica per “ascoltare tutte le campane e rendersi scientemente conto di tutti gli aspetti legati alla vicenda Falusi. Chissà se Giuntini vieterà loro la partecipazione o risponderà per loro conto come ha fatto con la presidente senza lasciare spazi e libertà per poter riflettere e confrontarsi anche con le parti sociali”.