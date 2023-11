Consiglio comunale, maggioranza: “Opposizione usa pretesto per creare confusione”

Gavorrano (Grosseto). “Ancora una volta l’opposizione al Comune di Gavorrano dimostra la pochezza degli argomenti che la distingue”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Gavorrano progressisti uniti, gruppo di maggioranza nel Consiglio comunale del paese maremmano.

“In occasione del Consiglio comunale odierno, prendendo a pretesto una normalissima discussione tra pensieri opposti con un consigliere di maggioranza, a riguardo della mozione sulle radici cristiane dell’Europa da loro presentata e, non avendo temi di supporto per rispondere, hanno utilizzato un pretesto senza fondamento per creare confusione e di conseguenza per abbandonare l’aula – continua la nota -. Hanno dimostrato ancora una volta la volontà di strumentalizzare l’assise comunale come palcoscenico, arrancando proposte che non hanno alcuna attinenza e sono, anzi, totalmente estranee alle competenze delegate al Consiglio comunale”.

“Fino a quel momento il Consiglio Comunale era filato abbastanza liscio ed erano stati approvati tre punti all’unanimità: il regolamento per l’istituzione e la gestione delle colonie feline, la mozione unitaria per l’adesione alla banca nazionale del registro pubblico del Contrassegno unificato disabili – termina il comunicato -, nonché l’elezione dei componenti del Consiglio comunale nel coordinamento di Gavorrano solidale”.