Ospedale Sant’Andrea, Massa in Comune: “Radiologia a rischio”

Massa Marittima (Grosseto). Ecco le prime dichiarazioni della neonata lista civica Massa in Comune, con cui dà inizio alla campagna elettorale per le elezioni amministrative di Massa Marittima.

“Come pubblicamente assicurato, la lista civica nata dalla fusione dei due movimenti, uno presente nell’agone politico da tanti anni, Massa Comune, e l’altro, vero e proprio mattatore dall’inizio della pandemia, il Tavolo della Salute, ha come priorità la drammatica situazione sanitaria che affligge in generale tutta la regione e in particolare la nostra provincia – si legge in una nota di Massa in Comune -. La radiologia dell’ospedale Sant’Andrea è in affanno da tanti, troppi anni, con essa quindi tutte le attività interne, ma adesso siamo al collasso e vogliamo sapere come intendano affrontare la situazione alle soglie del pensionamento del responsabile, il dottor Valfrido Tanganelli”.

“Sottolineiamo che in organico rimarrà solo una specialista e che un ospedale non può nemmeno pensare di operare da ospedale in tale situazione – termina il comunicato -. Ci dicano chiaramente cosa intendono fare e, quando diciamo ci dicano, intendiamo certamente i vertici aziendali, ma anche il sindaco Giuntini e l’assessora Gucci”.