Rifiuti, la Lega: “Tariffe alle stelle, il porta a porta costa troppo. Introdurre cassonetti intelligenti”

Roccastrada (Grosseto). “Ripensare il servizio di raccolta dei rifiuti, passando dall’attuale porta a porta ai cassonetti intelligenti”.

Lo chiede in una mozione il gruppo consiliare della Lega di Roccastrada.

“In questi giorni – spiegano i consiglieri Paolo Pazzagli, Ulderico Brogi e Lorenzo Piras – stanno arrivando le bollette della Tari in cui si registra un aumento generalizzato delle tariffe rispetto agli ultimi anni. Avvertiamo un grande malcontento tra i cittadini, che lamentano anche un servizio non soddisfacente. Accanto a questo va anche segnalato un diffuso abbandono non autorizzato dei rifiuti, che fa lievitare i costi in capo all’amministrazione”.

I tre consiglieri della Lega hanno più volte sollevato perplessità. “Già nel nostro programma elettorale – ricordano – avevamo previsto il passaggio ai cassonetti intelligenti e lo abbiamo ribadito in Consiglio, anche perchè, nei nostri paesi, lasciare i rifiuti molte ore per le strade attira spesso animali selvatici con un aumento della sporcizia. C’è poi il vento a compiere il resto e così ci ritroviamo con paesi sporchi e indecorosi, considerando che, quando va bene, la pulizia viene effettuata una volta alla settimana. Inoltre l’uso del cassonetto consente di trattenere per il minor tempo possibile la spazzatura dentro le case”.

“Il cassonetto intelligente – proseguono gli esponenti leghisti – ha anche altri vantaggi, come la possibilità di incrociare i dati degli utenti e, dunque, individuare eventuali evasori, permette di meglio distribuire il conferimento nelle varie postazioni, attraverso l’uso della tessera, ma anche di utilizzare il sistema di pesatura che assicurerebbe a ciascun cittadino il pagamento di quanto effettivamente prodotto, assicurando maggiore equità di spesa pro capite”.

Ai consiglieri del gruppo Lega non sfugge poi come anche altri Comuni stiano abbandonando il porta a porta per passare al cassonetto intelligente. “Lo hanno fatto Grosseto, Orbetello e Follonica – spiegano Pazzagli, Brogi e Piras –, ma anche Castiglione della Pescaia e in parte a Gavorrano, per restare in comuni delle nostre dimensioni. Non dimentichiamo i costi decisamente maggiori del porta a porta, che sono di circa 190 euro a tonnellata, rispetto ai 74 del cassonetto, quindi con un bel risparmio per i cittadini. La presenza di centri storici nel nostro comune non sarebbe comunque un problema, visto che ci sono zone in cui i mezzi di Sei Toscana potrebbero passare. L’amministrazione ha però sempre tirato dritto per la sua strada evitando il confronto”.

La mozione della Lega guarda anche all’abbandono dei rifiuti. “Noi siamo per punire chi contravviene, perché l’inciviltà di pochi, alla fine, la pagano tutti, sopratutto coloro che le regole le rispettano – concludono Pazzagli, Brogi e Piras –. Chiediamo dunque al Comune di dotarsi di fototrappole mobili o di telecamere, attraverso fondi propri o partecipando ai bandi che periodicamente vengono pubblicati. Nei comuni che se ne sono dotati sono stati colti in flagranza numerosi contravventori e puniti con multe salate”.