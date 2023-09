Distretto socio sanitario delle Colline Metallifere e ospedale: se ne parla in un convegno

Massa Marittima (Grosseto). “Al termine dell’estate la politica riprende il suo corso e ci sono argomenti che risultano centrali rispetto alle molteplici questioni che interessano il comune di Massa Marittima”.

A dichiararlo, in un comunicato, è l’associazione “Fare” di Massa Marittima.

“Una fra le tante è quella del ritorno all’originaria definizione geografica dei distretti socio-sanitari, abbandonati nel 2018, per la costituzione di un mega distretto, il Coeso, che comprende 20 comuni, dall’Amiata grossetana, area di Grosseto e Colline Metallifere – continua la nota –. Una scelta che ha mostrato i suoi limiti, sia per l’ampiezza geografica del territorio distrettuale (il più esteso della Toscana, Asl Sud Est la più grande della Toscana), sia per le questioni di governance che hanno investito la presidenza Coeso. Sull’ipotesi di un ritorno ai distretti si è spesa la neo associazione ‘Fare’ di Massa Marittima promotrice a marzo scorso del primo convegno, il cui tema era appunto ’Il nuovo distretto socio sanitario Colline Metallifere’, a cui segue una nutrita raccolta di circa 3.000 firme e la presentazione in Consiglio regionale della Toscana della mozione numero 1360 con primo firmatario il vice presidente Scaramelli”.

“Oggi è ancora ‘Fare’ a rimettere in piedi un ulteriore convegno che si svolgerà sabato 16 settembre alle 10.30, nella sala San Bernardino in via San Francesco 10-12 a Massa Marittima – prosegue il comunicato -. Il convegno sarà un momento di analisi e di studio della situazione attuale, per proseguire quel percorso utile e determinante per la rinascita del distretto delle Colline Metallifere. Il titolo è ‘Situazione attuale, fatti e testimonianze sul distretto socio sanitario della Colline Metallifere ed il suo ospedale’. Moderatore dell’incontro Andrea Vinciarelli, presidente dell’associazione ‘Fare’. La relazione su ‘Diritto alla salute ed economia, un binomio complesso: modelli sociali e locali’ sarà tenuta dal professor avvocato. Michele Sanfilippo, docente di Diritto pubblico dell’economia all’Università di Pavia, già professore di Diritto sanitario dell’Università di Parma. Seguiranno le testimonianze dirette dei sindaci del distretto del Casentino, Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena, e Nicolò Caleri, sindaco di Pratovecchio-Stia, e del distretto ‘Valtiberina’, Mario Menichella, assessore alla sanità del Comune di Sansepolcro. Gli stessi hanno vissuto lo stesso percorso amministrativo richiesto per le Colline Metallifere”.

“Sono stati invitati i 20 sindaci dell’area Coeso-Asl Sud Est e programmati i loro interventi – termina la nota –, previsti inoltre rappresentati politici e dell’associazionismo del territorio”.