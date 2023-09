Viabilità, il Pci: “Le strade della frazione sono disastrate, il Comune intervenga”

Massa Marittima (Grosseto). “Su Valpiana tante le attese per la fine dei lavori e anche speranze che si possano fare, se non vere asfaltature, almeno rattoppi“.

A dichiararlo è Daniele Gasperi, del Pci di Massa Marittima.

“È quanto chiedono i residenti di via del Pratone, che si appellano perché vengano eliminati gli inconvenienti in una strada che è ormai diventata pericolosa e al limite della praticabilità grazie alle numerose fosse, perché buche ormai non lo sono più, e sarebbe pericoloso sottovalutarne la consistenza. La viabilità è un problema che ormai cronico – sostiene Gasperi –, che vede l’amministrazione poco impegnata almeno a tamponare le buche presenti sulle strade e non solo a Valpiana, ma anche nelle altre frazioni e nel capoluogo”.

“Ci uniamo alla richiesta fatta e invitiamo il sindaco a provvedere almeno alle manutenzioni ordinarie senza aspettare che si verifichino sinistri e danni alle persone o alle cose – termina Gasperi –. Auspichiamo che il clima delle elezioni faccia scattare quelle magie classiche da campagna elettorale e si possa provvedere a eliminare gli inconvenienti lamentati”.