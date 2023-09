Inceneritore, Biagioni: “Progetto di Iren affidabile, creerà posti di lavoro”

Scarlino (Grosseto). “Iren Ambiente vorrebbe costruire, al posto del vecchio inceneritore, una serie di impianti per il trattamento di fanghi, pulper (scarti di cartiere e concerie), scarti e residui legnosi, riciclo di materie plastiche con conseguente fusione e formazione di pellets, infine rifiuti liquidi prodotti dai loro impianti e trattati da un depuratore che immette le acque di risulta nel canale di ritorno a mare di proprietà della Solmine, già gravato dell’immissione del depuratore di Follonica, oltre che impianti di pannelli solari e una centrale elettrica per gli autoconsumi e la vendita di energia elettrica”.

A dichiararlo è Mauro Biagioni, consigliere comunale del gruppo di maggioranza Per Scarlino.

“Come consigliere comunale di Scarlino ho tenuto a ricordare che i processi di lavorazione, se correttamente gestiti, non produrranno particolari problemi di carattere ambientale. Ma poiché guasti agli impianti e l’errore umano possono sempre verificarsi, riteniamo debba essere garantita la massima sicurezza con sistemi ridondanti di controllo della emissioni di polveri e fumi e delle acque immesse nel canale di ritorno a mare. Il mio voto favorevole convinto e consapevole al progetto, deriva dalla certezza che Iren saprà gestire questi processi di ‘economia circolare’ nel migliore dei modi – termina Biagioni –. Inoltre, ciò ha permesso di sostituire il vecchio e ormai defunto inceneritore con un polo industriale che darà lavoro a circa 120 dipendenti, lavoro per i nostri giovani, che ci auguriamo provengano anche da un territorio, Scarlino, che tanto ha dato in termini di disponibilità e che spesso si è trovato a risolvere problemi ben più grandi delle nostre possibilità”.