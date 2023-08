Area camper, il Pci: “Fake news diffuse in paese e ritardi ingiustificabili per i lavori”

Massa Marittima (Grosseto). “Come nelle novelle, qualcuno va in giro a narrare che il sindaco abbia contattato esponenti del Pci locale per ‘rimproverarli’ dell’articolo fatto sulla stampa e relativo ai lavori dell’area camper alle Monacelle”.

A dichiararlo è Daniele Gasperi, della segreteria del Pci delle Colline Metallifere.

“Questo è quanto ci è stato riferito da fonti attendibili e che riteniamo opportuno smentire ufficialmente – continua Gasperi -. Teniamo a sottolineare che questa cosa non ha alcun fondo di verità, è una notizia falsa inventata per l’occasione da chissà quale mente e chissà per quali motivi. Il sindaco ha risposto sulla stampa e rimproveri telefonici non ce ne sono stati, anche perché avremmo risposto, come sempre, per le rime e nei contenuti. Approfittiamo comunque dell’occasione per precisare al sindaco, rispetto alla sua replica, che non è il Pci ad avere messo in opera il cartello di inizio lavori, per il 21 febbraio, e fine lavori, prevista per il 21 aprile, cosa che non si è verificata. Questo per sottolineare una grande approssimazione nell’annunciare realizzazioni che poi slittano sempre con le medesime scuse. Evidentemente, oltre ad una mancanza di comunicazione preventiva che poteva essere fatta dall’ente giustificando i ritardi, si fa appello a cose e situazioni ormai consolidate sulle quali si dovrebbero fare preventivamente i conti”.

“Sempre più spesso da parte del primo cittadino nelle repliche si ricorda il covid e successivamente la guerra in Ucraina, due elementi che hanno investito tutti i Comuni, ma non ci risulta che questo abbia impedito l’espletamento delle gare e l’affidamento di lavori – sottolinea Gasperi –. Nel caso poi dell’intervento delle Monacelle i lavori non sono quelli di una grande opera, per cui aggiornare i costi in relazione all’aumento delle materie prime non è un compito immane, non si tratta certo del Ponte Morandi, ma di un intervento minimo per attrezzare un’area ai camper e dotarla di servizi essenziali che non sono opere faraoniche. Nel 2023 siamo ben lontani dal covid e la guerra in Ucraina scoppiata 18 mesi fa ha prodotto aumento di costi che hanno portato senza dubbio a variazioni dei computi per lavori e opere, ma sono cose ormai consolidate e ci sono voluti 5 mesi per aggiornare i capitolati? Ma sindaco ci scusi dell’ironia, ma come direbbe Totò: ‘Ci facci il piacere'”.

“Certo, un periodo così fervido di incontri pubblici, cantieri, interventi e presenza sulla rete e sui social, quasi ad ammonire con un ‘vi leggo’ chi effettua i commenti non si è mai vista, segno che la prossima tornata elettorale deve essere sostenuta in anticipo, è già iniziata e l’amministrazione deve recuperare quello che non è stato fatto negli anni per fornire quell’immagine utile a recuperare consenso – termina Gasperi -. Una sorta di campagna elettorale che riteniamo un po’ troppo sfacciata, ma nell’eventualità che l’avvicinarsi delle amministrative provochi questo grande dinamismo magari si potrebbe pensare di andare al voto ogni 2 anni per vedere risolte molte situazioni”.