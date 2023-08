Inceneritore, il centrosinistra: “Bene progetto di Iren”

Scarlino (Grosseto). “Bene il progetto di Iren, il centrosinistra farà la sua parte per portare avanti un progetto che guardi al superamento dell’incenerimento a favore della realizzazione di un polo dedicato al riciclo e al riutilizzo in un’ottica di economia circolare”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la coalizione di centrosinistra del Comune di Scarlino.

“In vista della seduta conclusiva della Conferenza dei servizi che segue l’iter autorizzativo presso la Regione Toscana del 30 agosto 2023, il Consiglio comunale del Comune di Scarlino si dovrà esprimere con la presa d’atto della variante urbanistica al regolamento urbanistico vigente e manifestare l’impegno a recepirla negli strumenti urbanistici – continua la nota –. Finalmente siamo arrivati alla definizione di un nuovo percorso per il nostro territorio, infatti il progetto prevede inanzitutto la demolizione e la bonifica degli impianti industriali attualmente presenti a favore della realizzazione di una piattaforma integrata di valorizzazione e recupero di materie da rifiuti, quali un impianto di trattamento del legno, un impianto di trattamento fanghi mediante «hydro thermal carbonization», un impianto di trattamento pulper con recupero materie e un impianto di depurazione per il trattamento di rifiuti liquidi”.

“Ovviamente le istituzioni locali dovranno assumersi il doveroso compito di vigilare affichè ciò che è stato presentato sia portato avanti nel rispetto dell’ambiente e del lavoro, cercando anche dei benefici per la popolazione residente – termina il comunicato –. Siamo certi che, voltata una pagina della storia dell’area industriale del Casone di Scarlino, l’ingresso di un gruppo come Iren e di un progetto di questo tipo avrà delle ricadute positive su tutta la piana, visto anche il difficile momento in cui sta navigando”.