Torna la Festa de L’Unità nella frazione: il programma dell’edizione 2023

Gavorrano (Grosseto). Si apre stasera, giovedì 10 agosto, alla Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano, la Festa de L’Unità, un evento organizzato dall’Unione Comunale del Partito Democratico di Gavorrano.

“Questi cinque giorni di festa non solo offrono divertimento e prelibatezze culinarie, ma anche un iniziativa particolarmente rilevante per la società – si legge in una nota degli organizzatori -: la raccolta firme per il salario minimo, un passo avanti nella tutela dei lavoratori e nella lotta per una maggiore giustizia economica. Inoltre, sarà possibile effettuare il tesseramento 2023″.

Il programma

Ecco il programma dell’edizione 2023:

• giovedì 10 agosto esibizione della scuola di ballo Asd Rossoamaranto;

• venerdì 11 agosto ballo con Quartiere Latino;

• sabato 12 agosto ballo con Nuovo Capitolo;

• domenica 13 agosto ballo con i Soliti Ignoti;

• lunedì 14 ballo con i Doppio Diesis.

Gi stand gastronomici saranno aperti ogni sera a partire dalle 19:30.

“Non perdere questa opportunità di goderti momenti di svago e – termina la nota – al tempo stesso sostenere importanti cause politiche”.