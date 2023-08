Medici di base, Fratelli d’Italia: “Il Comune non chiede rimborsi, nostra mozione approvata”

Gavorrano (Grosseto). “Durante il Consiglio comunale dello scorso 4 agosto, il nostro gruppo consiliare ‘Noi per Gavorrano’ ha raggiunto un obiettivo molto importante per i nostri concittadini”: a dichiararlo è Chiara Vitagliano, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Gavorrano.

“La nostra mozione presentata – commenta Vitagliano – riguardava la problematica relativa al medico di medicina generale prossimo al pensionamento. La stessa, dopo essere stata condivisa ed integrata dal gruppo consiliare di maggioranza, è stata approvata all’unanimità da tutto il Consiglio comunale. Proprio in quest’ultimi giorni, visto che il medico di famiglia che aveva in cura gli abitanti delle frazioni di Grilli, Giuncarico e Castellaccia andava in pensione, come gruppo consiliare ‘Noi per Gavorrano’ ci siamo subito attivati affinché malati e medici non rimanessero con gli ambulatori scoperti. Pertanto, abbiamo deciso di presentare una mozione al Consiglio comunale, con la quale si impegnava la Giunta e il sindaco nel sospendere per 12 mesi le tariffe con le quali l’amministrazione comunale chiede ai medici di medicina generale, per l’utilizzo degli ambulatori di Grilli, Giuncarico e Castellaccia, il rimborso spese. La maggioranza ha poi integrato la nostra mozione, con la proposta di messa a disposizione dei medici dei vari dispositivi, come stampante e connessione internet, nei tre ambulatori rimasti scoperti”.

“Siamo molto soddisfatti di questo atto, condiviso e approvato all’unanimità in Consiglio comunale. Siamo certi che così facendo tutto questo servirà da buon incentivo per attirare l’arrivo di nuovi medici di medicina generale, così da dare un migliore servizio e cura alla nostra popolazione. Come forza politica continueremo a lavorare per apportare migliorie, anche trasversali se serve, per il bene dei cittadini e di tutto il territorio gavorranese”, conclude Chiara Vitagliano.