Verso le amministrative, Forza Italia e Fratelli d’Italia: “Centrodestra unito per vincere”

Roccastrada (Grosseto). “Facendo seguito ad alcuni incontri informali con esponenti politici locali e comitati civici di area, promossi da Fratelli d’Italia, alcuni giorni fa si sono riuniti Alessandro Ulmi, segretario provinciale di Forza Italia, e Moreno Bellettini, presidente del circolo di Fratelli d’Italia Roccastrada e componente del coordinamento regionale, per sondare le possibilità d’intesa in vista della prossima tornata amministrativa 2024, come auspicato a livello regionale, al fine di marciare uniti in tutti i Comuni che andranno al voto, così da offrire alternative valide allo strapotere delle sinistre”: è quanto annunciano gli stessi Moreno Bellettini (Fratelli d’Italia) e Alessandro Ulmi (Forza Italia).

“Dopo una cordiale disamina delle problematiche locali – spiegano Alessandro Ulmi e Moreno Bellettini –, ci siamo impegnati a lavorare per coinvolgere tutte le altre forze politiche del centrodestra, concordando una linea politica di proposta amministrativa tenendo conto delle relative potenzialità, ma con pari dignità nella stesura e condivisione di un programma amministrativo, da condividere con i futuri candidati alle comunali 2024 e con il futuro candidato sindaco, per finalmente dare quel giusto e atteso cambio nella gestione che da oltre 70 anni è presente nel Comune di Roccastrada, i cui risultati disastrosi per il Comune e i suoi abitanti ormai sotto gli occhi di tutti“.

“A conclusione della riunione Bellettini e Ulmi auspicano che tutti gli interessati al cambiamento facciano la loro parte per allargare il fronte anti Pd e vincere nel Comune di Roccastrada”, termina la nota.