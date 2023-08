Ospedale Sant’Andrea, il Tavolo della salute: “Giuntini arrogante, non sa di cosa parla”

Massa Marittima (Grosseto). “Giuntini replica come sempre mescolando il sacro con il profano con il suo metodo arrogante e offensivo che scende sul personale. Va bene così, segno che abbiamo centrato il bersaglio”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Paolo Mazzocco e Luciano Fedeli, del Tavolo della salute pubblica di Massa Marittima.

“Bene, sui 9 milioni per l’antisismica e il risparmio energetico, risorse che migliorano la struttura, ma all’ospedale e sul territorio mancano professionisti, e le attività promesse da anni nella realtà, o non sono mai partite, o sono state tagliate – continua la nota -. Le attività reggono ancora grazie all’impegno e all’abnegazione del personale tutto e non certo per il sostegno di chi in 10 anni la sanità l’ha guardata dai palazzi e dalle sedi di partito. Resta ancora senza risposta la domanda, ma il Pd dov’era quando è stata trasferita l’Unità operativa complessa di Pneumologia a Grosseto e la Pneumologia di Massa ridotta a sezione, quando sono stati tagliati i posti letto, quando si è ridotto ai minimi termini il personale del presidio e conseguentemente ridotte e demandate a Grosseto le attività, quando sono stati ridotti i medici di base, i pediatri, tagliata la continuità assistenziale? Gli impegni approvati e sottoscritti 10 anni fa sono stati tutti disattesi”.

“Poco o nulla è stato fatto rispetto al documento approvato dal consiglio Comunale nel febbraio del 2022, presentato dalle opposizioni e redatto dal Tavolo della salute, proprio da chi dovrebbe non fare politica sanitaria perché la sanità in Toscana è roba di proprietà del Pd. E chi l’ha voluto nel 2018 il Coesone, se non il Pd e i suoi sindaci, che hanno eliminato il distretto delle Colline Metallifere. Forse qualcuno ha la memoria corta ed ora torna sui propri passi perché ha compreso l’errore fatto che ha condizionato ospedale e territorio – termina il comunicato -. Noi ci siamo e continuiamo la nostra battaglia insieme a chi vorrà costruire una prospettiva seria e concreta per la politica sanitaria del nostro presidio ospedaliero e dei servizi territoriali. A Giuntini, per quanto resta del suo mandato, e al Pd diciamo di continuare nella politica fatta di demagogia e annunci, ma il diritto alla salute si tutela con professionisti e attività che rispondano ai bisogni dei cittadini. Se volevate cambiare qualcosa avete avuto 10 anni per farlo, ma avete preferito agli investimenti in risorse umane i tagli che pagano solo cittadini e operatori sanitari”.