“Il Pianeta non è una merce”: conferenza del Partito Comunista dei Lavoratori

Massa Marittima (Grosseto). Il Partito comunista dei lavoratori, sezione Maremma, organizza per domenica 23 luglio, alle 19, nella sede dell’Auser di Massa Marittima, la prima delle tre conferenze in calendario per il periodo estivo.

L’argomento trattato nella giornata di domenica sarà “Il Pianeta non è una merce“, nel quale verrà affrontato il tema dell’ambientalismo secondo un approccio che riconosca le fratture sociali e politiche che attraversano la questione ambientale.

La conferenza

“Nella conferenza verranno avanzate proposte alternative con lo scopo di far crescere la consapevolezza collettiva, nell’ottica di spostare i rapporti di forza fra le classi ed attivare il protagonismo di massa – si legge in una nota del partito –. L’intento è smascherare le false politiche ambientaliste portate avanti dal capitalismo per fare profitto. Verrà evidenziata la contraddizione che persiste tra la difesa di ambiente, salute e occupazione di lavoratrici e lavoratori; saranno proposte soluzioni, capaci di produrre modelli di vita sostenibili, per coniugare tra loro gli aspetti di analisi e di azione”.

I relatori

I relatori saranno Elisabetta Menchetti, che segue il caso dell’inquinamento del Merse dal 2003, attiva nei movimenti contro gli inceneritori e contro il taglio dei boschi; Barbara Pecchioli, del Gruppo di acquisto popolare “Magazzini popolari Arezzo”, membro della Commissione nazionale parità di genere e della Commissione antifascista del Partito Comunista dei Lavoratori.