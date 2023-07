Pd, un nuovo segretario per l’Unione Comunale: ecco chi è

Gavorrano (Grosseto). L’Unione Comunale del Partito Democratico di Gavorrano ha scelto all’unanimità Mirko Mori come nuovo segretario, che guiderà il partito fino alla scadenza naturale del mandato con il prossimo congresso.

“Il Pd di Gavorrano desidera esprimere il suo più sincero ringraziamento al segretario uscente, Fabrizio Tonini, per il suo impegno e il lavoro svolto negli ultimi 6 anni alla guida del partito – si legge in una nota del partito -. Tonini, per impegni lavorativi e familiari, aveva comunicato da tempo la sua intenzione di lasciare l’incarico dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative. Grazie al suo contributo, il Partito Democratico ha ottenuto importanti risultati, tra cui la recente vittoria alle elezioni amministrative di maggio con l’elezione di Stefania Ulivieri come sindaco e di tutti i candidati del Pd”.

“ Al neo segretario, Mirko Mori, 34 anni, membro attivo dell’attuale Unione Comunale del Pd di Gavorrano, va il nostro ringraziamento per la sua disponibilità e gli auguriamo un proficuo lavoro – termina il comunicato -. La sua nomina rappresenta un ulteriore segno della capacità del nostro partito di investire in una classe dirigente giovane e preparata. Con il sostegno di tutta l’Unione Comunale, siamo certi che Mori contribuirà a rilanciare l’attività del partito, allargare i nostri confini e aumentare la partecipazione“.