Verso le amministrative, il Tavolo della Salute: “Pronti a dare il nostro contributo”

Massa Marittima (Grosseto). Non ci sono dubbi per i rappresentanti del Tavolo della Salute: “Siamo pronti a contribuire e correre per le prossime elezioni amministrative con chi farà della sanità una delle priorità non solo per Massa Marittima, ma per tutto il territorio”.

“Metteremo a disposizione non solo l’analisi di una situazione a dir poco precaria che il nostro comprensorio vive in materia di servizi ospedalieri e territoriali, ma anche proposte sulle quali costruire una prospettiva accettabile e ricostruire un sistema che in questi anni è stato devastato – continua la nota di Paolo Mazzocco e Luciano Fedeli, per il Tavolo della Salute -.Siamo consapevoli che parte dei problemi derivi dalla trascuratezza con la quale i servizi sono stati trattati, dalla mancanza di adeguati finanziamenti, dalla carenza di figure professionali dovute anche al numero chiuso delle università, dalla crisi che sta attraversando il sistema pubblico che vede sempre più fughe di professionisti verso altre strutture, ma tutto questo lo ha causato una politica e delle istituzioni che sono rimaste a guardare rassicurando a parole, ma nei fatti depotenziando il sistema”.

“In questi anni i troppi tagli ed i pochi investimenti li hanno fatti i governi che si sono succeduti a livello centrale e regionale e il numero chiuso nelle facoltà chi lo doveva eliminare, se non chi governa? Il Covid ha messo in evidenza la debolezza e le criticità che venivano già da tempo denunciate, ma si continua in uno stagnante rifiuto nell’intervenire in modo concreto per invertire la rotta intrapresa, che non può far altro che portare ad una privatizzazione dei servizi. che rischia di compromettere il dettato costituzionale universalista escludendo fasce consistenti di cittadini dall’accesso ai servizi e alla cura – prosegue il comunicato -. Questa è una priorità che può fermare l’abbandono demografico del territorio, soprattutto da parte dei giovani, e garantire le prestazioni significa dare sicurezza alla popolazione meno giovane ed è ulteriore garanzia per lo sviluppo economico che potrà contare su un’offerta di servizi alla persona basilare per l’insediamento anche di nuove attività e cittadini”.

“Aperti quindi ad un confronto che dovrà vedere il diritto alla salute tra i punti prioritari del programma di mandato con proposte non ‘politichesi’, ma molto concrete e comprensibili ad ogni cittadino, che dovranno fornire un quadro preciso di quelle attività che realmente ci saranno nel presidio ospedaliero delle Colline Metallifere e sul territorio, con particolare riferimento alla città di Follonica, la seconda della provincia – termina la nota -, che soffre di una carenza cronica di servizi alla persona”.