Eventi estivi, Fratelli d’Italia: “Programma scarno, frazioni dimenticate”

Scarlino (Grosseto). “Abbiamo letto con attenzione il programma ‘Scarlino Estate‘, proposto dall’amministrazione comunale per la stagione turistica 2023, cercando se tra le varie proposte ci fosse qualcosa di realmente attrattivo per residenti e turisti. Purtroppo, dobbiamo constatare che, pur senza togliere nulla agli artisti che si alterneranno nei vari appuntamenti fissati, il programma ci sembra piuttosto scarno e poco coinvolgente”: a dichiararlo sono il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Scarlino, Salvatore Aurigemma, e il consigliere comunale Paolo Raspanti.

“Non troviamo nulla che rievochi le nostre usanze e le tradizioni locali, nè tantomeno iniziative enogastronomiche che coinvolgano le aziende scarlinesi e nulla di attinente con una delle nostre risorse principali, quali mare, spiaggia e costa. La cosa che però ci ha particolarmente colpito in negativo è quella che l’amministrazione comunale, tranne che per Scalo, per le altre frazioni non ha proposto nulla – continuano gli esponenti di Fratelli d’Italia -. Infatti, nessun evento è stato programmato per le frazioni del Puntone/Portiglioni e Pian d’Alma. Sicuramente sarebbe stato opportuno organizzare anche qualche giornata dedicata al lavoro della terra e ai suoi risvolti, alla cultura dei vecchi attrezzi agricoli in disuso, alla valorizzazione degli ottimi prodotti enogastronomici prodotti e molto altro, in collaborazione con gli agricoltori della zona di Pian d’Alma”.

“Inoltre, si sarebbe potuto sfruttare l’ampia sala dell’Auser al Puntone per organizzare qualche serata a tema, invitando qualche artista o scrittore nella suggestiva cornice della Marina di Scarlino, come ad esempio avvenne alcuni anni fa con il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Purtroppo nulla è stato partorito in questo senso dall’assessorato al turismo. Quindi, anche per la bella stagione 2023, i cittadini di Puntone e di Pian d’Alma saranno considerati dall’amministrazione comunale come ‘figli di un Dio minore’“, concludono Salvatore Aurigemma e Paolo Raspanti.