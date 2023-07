“No all’utero in affitto”: al via la raccolta firme in paese

Roccastrada (Grosseto). Mercoledì 5 luglio a Roccastrada, al bar “Fuori orario”, dalle 10.00 alle 12.30, Fratelli d’Italia ha organizzato una campagna di raccolta firme a favore della proposta di legge del Governo Meloni contro l’utero in affitto e la maternità surrogata.

“Il circolo comunale di Fratelli d’Italia, assieme Maria Cristina Rampiconi, responsabile del dipartimento famiglia, pari opportunità e valori non negoziabili della provincia di Grosseto, e Simonetta Baccetti, responsabile regionale del dipartimento terzo settore, saranno presenti nel capoluogo roccastradino per sensibilizzare la popolazione e raccogliere firme contro ‘l’utero in affitto’ affinché sia dichiarato reato universale”, annuncia Moreno Bellettini, dirigente provinciale e coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia di Roccastrada.

“La tematica sull’utero in affitto è importante e delicata. Anche a Roccastrada, come è già accaduto in altre parti della nostra provincia, vogliamo portare avanti e sensibilizzare i cittadini su questa pratica disumana, che mercifica il corpo delle donne e al tempo tutela e va in difesa delle persone deboli, nel caso specifico i bambini”, conclude Moreno Bellettini.