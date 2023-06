La maggioranza replica alla minoranza: “Lavoriamo per riparare i loro danni”

Scarlino (Grosseto). “È veramente deludente leggere le uscite sulla stampa delle minoranze di Scarlino, scritte sempre dalla solita mano di chi, non potendo svolgere un ruolo pubblico, dall’ombra riappare solo ed esclusivamente per attaccare il nostro gruppo attraverso citazioni, frasi fatte e, come sempre, offese malamente velate”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Scarlino Può, gruppo di maggioranza nel Consiglio comunale del paese maremmano.

“Il nostro silenzio è esclusivamente dovuto al fatto che non abbiamo bisogno di chiacchiere, ma rispondiamo sempre e solo con i fatti – continua la nota -. È proprio fastidioso dover rispondere infatti alle inesattezze dichiarate dalla minoranza, anche se ci rendiamo conto che, non essendo spesso presenti ai Consigli comunali, o essendo presenti ma forse distratti, qualche cosa può anche sfuggire. Da cosa partire? Dai lavori per la riprofilatura della spiaggia. Non abbiamo risposto perché lo ha fatto il Consorzio, spiegando punto per punto l’intervento in corso: i lavori sono stati ultimati un giorno prima della scadenza. Altra grande menzogna: il Consorzio lavora in sinergia con il Comune, nessuno si muove in autonomia perché, lo ricordiamo al cardinale Richelieu e ai suoi adepti, solo con l’unione delle forze si ottengono risultati. Ma lo rispieghiamo, forse qualcuno non ha ancora capito”.

“L’intervento di riprofilatura delle spiagge serve per assicurare una buona stagione turistica: i tempi dell’opera sono dettati dalle autorizzazioni e dal meteo: interventi fatti a marzo e ad aprile sarebbero più a rischio e non assicurerebbero risultati certi – prosegue il comunicato -. Per questa tipologia di lavori, abbiamo attivato una proficua collaborazione con i balneari, collaborazione che chi ci ha preceduto e ora ci critica, non era riuscito a instaurare. Ancora si parla del parcheggio sulle Collacchie: occorre nuovamente rinfrescare la memoria ai nostri oppositori distratti. Quel terreno è privato, lo è sempre stato, e non erano presenti contratti pluriennali, ma solo stagionali. Dallo scorso anno non c’erano più le condizioni per accordarsi con il privato e ci siamo dovuti fare carico anche della rimozione delle opere edili messe in piedi dalle passate legislature (lo ribadiamo su un terreno privato), opere tra l’altro mai ultimate. Vogliamo parlare del bilancio? Il rendiconto del 2022 e il bilancio 2023-2025 sono ottimi: abbiamo garantito i servizi ai cittadini e previsto investimenti importanti. Forse c’è invidia perché noi siamo riusciti a fare ciò che a loro non è riuscito?”.

“E poi, come sempre, nel frattempo abbiamo dovuto lavorare per riparare ai danni fatti in passato da chi adesso sputa veleno. Purtroppo le forze dell’ente sono spesso impegnate a risolvere gravi mancanze ereditate, che ci vantiamo di aver in parte risolto e rimesso a norma. Su questo però si continua a tacere, attaccandosi a banalità che poco interessano la popolazione e che sono solo futili pretesti per uscire sulla stampa locale – termina la maggioranza –. Comunque non siamo noi a dover valutare il nostro operato, ma i cittadini. E, solo per onor di cronaca, ultimamente abbiamo pubblicamente ricevuto apprezzamenti anche da chi non è dalla nostra parte politica, che con onestà e franchezza ha dichiarato di ‘essersi ricreduto’ su di noi. Beh, non siamo certo tutti uguali”.