Sanità, il Tavolo della Salute: “Rilanciare il settore per offrire servizi al territorio”

Massa Marittima (Grosseto). “Un’iniziativa che ha centrato gli obiettivi per i quali era nata: parlare di sanità ospedaliera e territoriale con un’analisi impietosa di quello che è lo stato dei servizi, nonostante l’impegno e la volontà dei professionisti, e rilanciare il settore strategico per dare non solo risposte ai cittadini, ma essere motore di sviluppo economico e tenuta demografica del comprensorio”.

Sono queste le considerazioni di Paolo Mazzocco e Luciano Fedeli, del Tavolo della Salute di Massa Marittima, durante la giornata sulla sanità che ha visto la presenza e il contributo di molti partecipanti.

Dopo la relazione introduttiva e i saluti, Marco Bruni, rappresentante nazionale dei medici, ha puntato il dito sulla carenza di medici e affermato che se si vuole salvare i servizi si deve ripartire dai bisogni dei cittadini e dei professionisti.

Sergio Sacchetti, per il sindacato UilFpl, nel suo intervento, dopo un’analisi della situazione e delle difficoltà, ha dichiarato che “il futuro della sanità della zona nord è quello di trovare un ruolo all’interno dell’Azienda sanitaria Usl Toscana Sud Est che la porti ad un livello strategico di core business per migliorare la stessa sanità del comprensorio che sia spinta anche per migliorare quella Maremmana e dell’intera ara vasta“.

Presente l’associazione IronMamme, con la presidente Vasile, che ha parlato delle difficoltà presenti nella neuropsichiatria infantile, sulla quale ha dato il proprio contributo anche l’associazione Biglie Sciolte di Follonica. Le due associazioni si occupano di soggetti affetti da autismo e hanno portato la testimonianza di come questo settore sia tra quelli più trascurati per la carenza di professionisti e liste d’attesa con tempi infiniti. Chi può si rivolge al privato, ma i costi non sono sostenibili per tutte le famiglie che rischiano l’emarginazione.

Vinciarelli, dell’associazione Fare, ha rilanciato il progetto del distretto per dare ruolo e autonomia alla zona, progetto verso il quale c’è una volontà comune anche dello stesso Tavolo della Salute e delle forze politiche.

Contributi anche delle forze politiche presenti, da Italia Viva ad Azione e Fratelli d’Italia, che condividono il percorso avviato dal Tavolo della Salute e ne sostengono i contenuti.

Pur non presente, il gruppo del Movimento 5 Stelle ha inviato un chiaro messaggio all’iniziativa con Lorenzo Olivotto, responsabile provinciale, dove si sottolinea “il sostegno forte e convinto a tutti coloro che intendano portare avanti un modello di sanità che veda finalmente il cittadino al centro del sistema sanitario”.

Per Gasperi del Pci “la sanità deve tornare ad essere uno dei settori prioritari del comprensorio andando a implementare e rilanciare le attività di ospedale e territorio”.

Presenti molti consiglieri dei Comuni del comprensorio, con un’evidente carenza di presenza di quelli del Pd, evidenziata anche durante il dibattito.

Un messaggio anche dell’assessore Gucci, per il Comune di Massa, disponibile per impegni futuri sul settore.

Dalla lista civica e dalla Lega pieno sostegno al Tavolo della Salute, che si è concretizzato da tempo con la partecipazione ai sit in e manifestazioni.

Anche Sos Volterra è stato presente, sostiene l’iniziativa per la similitudine dei problemi: così ha dichiarato il suo presidente Alberto Chiodi ed è pronta a muoversi ancora per dare voce ai cittadini dei territori.

L’intervento della consigliera regionale Donatella Spadi ha tracciato il futuro della sanità toscana e ha rimarcato il ruolo centrale dei servizi.

Andrea Ulmi, vicepresidente della Commissione sanità regionale e molto attivo su questi temi nel territorio provinciale, ha sottolineato la necessità di cambiamento delle politiche regionali sulla sanità che devono riconquistare un ruolo centrale e dare risposte sul territorio strutturali.

Nelle conclusioni , il Tavolo della Salute ha rilanciato nuovamente una proposta aperta al confronto di tutti per il presidio ospedaliero e i servizi territoriali che sarà oggetto di ulteriori iniziative future, già preannunciate, e sulle quali si chiederanno risposte e impegni precisi da parte dei cCmuni, dell’Azienda e della politica locale e regionale che, come sottolineato da Fedeli e Mazzocco, sino ad oggi, “sono state scarse e insufficienti”.