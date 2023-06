Rsa Casa Angelo Maiani, l’opposizione: “A che punto sono i lavori di ampliamento?”

Gavorrano (Grosseto). In data odierna il gruppo consiliare “Noi per Gavorrano” ha presentato un’interrogazione al sindaco Stefania Ulivieri per ricevere chiarimenti in merito allo stato di avanzamento dei lavori del progetto di ampliamento ed adeguamento funzionale della Rsa Casa Angelo Maiani.

Circa due anni fa la coalizione di centrodestra interrogò l’allora sindaco Andrea Biondi sulla medesima questione. Il rinnovato gruppo consiliare “Noi per Gavorrano” torna sull’argomento per ricevere ulteriori chiarimenti, ricordando che “nella passata legislatura l’attuale sindaco Stefania Ulivieri era assessore con delega al bilancio e l’attuale vicesindaco Daniele Tonini era già assessore con delega ai lavori pubblici”.

“Un recente sopralluogo alla casa di riposo Angelo Maiani ha fatto emergere una serie di considerazioni – si legge in una nota del gruppo di opposizione -. La porzione di ampliamento, per soli quattro posti letto, è apparentemente completa, ma ancora non funzionante. La porzione già esistente, realizzata dal benefattore caldanese e poi donata al Comune, versa in uno stato di manutenzione preoccupante: infissi rotti ed in taluni casi non più stabilmente affissi alle pareti, vetrate delle porte e finestre rotte, ‘riparate’ posticciamente con scotch carta, intonaci esterni con evidenti fenomeni di scialbatura o comunque ammalorati”.

“Tenuto conto che sono trascorsi due anni dalla precedente interrogazione, e visto lo stato dei luoghi, con l’interrogazione viene richiesto al sindaco di riferire al Consiglio Ccmunale in merito allo stato avanzamento dei lavori del progetto di ampliamento ed adeguamento funzionale della Rsa Casa Angelo Maiani, indicando il più probabile termine di ultimazione dei lavori – termina il comunicato -. Viene inoltre chiesto, occasione per fare il punto della situazione, di fornire al gruppo consiliare ‘Noi per Gavorrano’ una rendicontazione analitica di quanto speso, e come, fino ad oggi per l’ampliamento e adeguamento funzionale della Rsa Casa Angelo Maiani”.