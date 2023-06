Rifiuti e taglio del verde, il Pci: “Sul territorio regna il degrado, ogni anno è la stessa storia”

Massa Marittima (Grosseto). “Sui rifiuti l’inciviltà fa la propria parte, ma insieme a questa, l’insufficienza dei passaggi per la raccolta costituisce un altro elemento da non sottovalutare”.

A dichiararlo è Daniele Gasperi, della segreteria del Pci di Massa Marittima.

“Una maggiore intensificazione della raccolta non farebbe certo male durante i mesi dove la popolazione aumenta con l’arrivo di flussi turistici che, per l’anno in corso, si preannunciano notevoli e quindi ci sarebbe la necessità di effettuare maggiori ‘passaggi’ da parte di Sei Toscana – continua Gasperi -. Cose dette e ridette che si ripetono ogni anno e che hanno un’unica costante: quella di vedere le strade, anche se ‘secondarie’, invase da sacchi di spazzatura che non danno una buona immagine di cura del territorio. Diffusi anche gli abbandoni di arredi e inerti e in questo caso la battaglia contro i pochi incivili, imbecilli, domina la scena e, a meno che non si colgano in flagrante, poco si può fare ed allora, se siamo in grado di risalire ai proprietari o se qualche cittadino segnala questi abusi, le sanzioni devono essere salatissime, senza perdono. L’immagine mostra una situazione anche dei manti stradali pessima e, anche se in alcuni casi le strade sono dei Consorzi, dato che il Comune compartecipa alla spesa, sarebbe opportuno che dicesse la sua andando ad eliminare quelle situazioni di disagio e degrado del piano viabile e dell’arredo che si sommano all’accumulo di spazzatura”.

“A questo si aggiunga la situazione del taglio dell’erba. Anche per questo si deve rilevare un’impreparazione complessiva nella programmazione del taglio, che si giustifica sempre con l’abbondanza di precipitazioni che è tipica di questo periodo e, anche se quest’anno si stanno prolungando, si deve tener conto di zone che hanno un impatto forte sui residenti e sui turisti – prosegue Gasperi -. Così vediamo Valle Aspra, dove ci viene segnalato lo stato da tempo, che non è certo accettabile e in molti si chiedono quando avverrà il taglio. Certamente tardi, come direbbe il Conedera, nel frattempo una strada di comunicazione tra la parte bassa e quella alta della città sarà oggetto non solo di visioni, ma anche di commenti. Così dicasi per altre situazioni, come ad esempio su Valpiana, dove nell’area del cantiere, che finalmente toglierà una parte dei dissesti e disagi, il lato sinistro in direzione Follonica si presenta con una vera e propria erba talmente alta, rifugio di rettili e altri animali, oltre che a ridurre la visibilità in un cantiere aperto”.

“Insomma, nessuno vuole puntare il dito sul taglio dell’erba in questa stagione sul quale, come si dice, ‘non si riesce a stare dietro’ – termina Gasperi –, ma almeno dare priorità e magari maggiori attenzioni, con tagli più frequenti, ai punti strategici, non sarebbe male”.