“Quale sanità per il nostro territorio?”: incontro del Tavolo della Salute

Massa Marittima (Grosseto). Con il Tavolo della Salute di Massa Marittima si parlerà ancora di servizi di assistenza in un incontro dal titolo “Quale sanità per il nostro territorio?“

L’incontro

Ospedale e servizi socio – sanitari saranno i temi al centro del dibattito dell’iniziativa con un focus specifico, che analizzerà lo stato dei servizi e quali prospettive si profilano per il presidio ospedaliero e la zona socio – sanitaria, prospettive che avranno ricadute sui professionisti e sui cittadini.

Sono previsti interventi dei consiglieri regionali, organizzazioni sindacali, professionisti.

Il consigliere regionale Andrea Ulmi ha già dato la propria disponibilità, così come componenti del mondo politico, sindacale e delle associazioni.

L’Incontro è previsto per sabato 17 giugno dalle 9.30 e si svolgerà al centro sociale Auser di Massa Marittima, in via Curiel 9, in zona Poggio.

L’incontro è aperto alla partecipazione di istituzioni, cittadini, forze politiche e associazioni di volontariato.

Coordinano i lavori i rappresentanti del Tavolo della Salute, che invitano “alla partecipazione per rappresentare disagi, fare proposte e testimoniare con la presenza come i servizi sanitari dell’ospedale e del territorio siano fondamentali”.