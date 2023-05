Amministrative, Sinistra Italiana: “Bene vittoria di Ulivieri, ora la comunità attende risposte”

Gavorrano (Grosseto). Sinistra Italiana ringrazia tutti i cittadini che con il loro voto hanno permesso l’elezione di Stefania Ulivieri a sindaco di Gavorrano.

“La vittoria alle elezioni della lista Gavorrano Progressisti Uniti nasce da un lungo percorso di confronto tra gli alleati al quale ha dato un contributo fondamentale il nostro segretario provinciale Nicola Menale, dai vari incontri è nata un’alleanza forte e coesa e Sinistra Italiana ha portato all’intera coalizione un apporto consistente sfociato con l’elezione di due consiglieri, Massimo Borghi e Patrizia Scapin, ai quali spetterà di portare avanti, con gli altri eletti il programma concordato con Stefania Ulivieri e, al tempo stesso – si legge in una nota di Sinistra Italiana di Gavorrano –, di riattivare il confronto costante con i cittadini che, da come è emerso durante la campagna elettorale, si era annebbiato in modo da renderli partecipi delle scelte che verranno fatte dall’amministrazione comunale”.

“Appena passata l’euforia della vittoria, sfociata nella partecipata festa alla Casa del popolo, Sinistra Italiana richiama i compagni e gli amici della coalizione ad una profonda riflessione sull’esito della consultazione: pur se vincente, infatti, ha evidenziato un avanzamento sempre più forte della destra che, sommato ad una bassa affluenza alle urne, non abituale per i nostri territori specialmente per le consultazioni elettorali amministrative, impone fin da subito un impegno immediato per tentare di contrastare entrambe le situazioni che non appartengono al nostro territorio – termina il comunicato -. In conclusione crediamo che questa elezione sia stato l’ultimo atto di fiducia di una comunità che attende risposte, una chiamata senza appello che noi di Sinistra Italiana siamo pronti ad accogliere e a farla nostra svolgendo il nostro ruolo da protagonisti”.