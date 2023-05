“Fare per Massa Marittima”, nominato il consiglio direttivo: tutti i membri

Massa Marittima (Grosseto). Nei giorni scorsi, nella sede dell’Auser, si è riunita l’assemblea degli iscritti dell’associazione “Fare per Massa Marittima, le sue frazioni e il suo territorio”.

Tra i punti all’ordine del giorno, era presente quello riguardante la definizione dei componenti del consiglio direttivo.

A norma di statuto l’assemblea ha provveduto a nominare il presidente, nella persona di Andrea Vinciarelli. Successivamente il neopresidente eletto ha indicato all’assemblea, che ha approvato, i componenti del consiglio direttivo, ai quali, nel successivo primo contatto, ha conferito le cariche così distribuite:

presidente Andrea Vinciarelli;

vicepresidente Lucia Meucci;

segretario Sandro Poli;

tesoriere Donatella Villani;

consiglieri: Claudio Bagnoli, Sandra Marchi, Paolo Piccinelli, Luca Santini, Alberto Turacchi.

In una nota dell’associazione viene ricordato che “prosegue in maniera più che soddisfacente l’adesione dei cittadini alla raccolta firme per chiedere agli Enti locali e alla Regione l’istituzione di un distretto socio-sanitario delle Colline Metallifere-Alta Maremma. Ai punti di raccolta già indicati, tabaccheria Vichi, tabaccheria Brogi, Bar da Gloria e centro sociale Auser di Massa Marittima, si sono aggiunti due centri raccolta a Prata, due a Valpiana e, prossimamente, uno nella frazione di Tatti. Negli altri comuni del territorio delle Colline Metallifere interessati e coinvolti nel possibile futuro distretto socio-sanitario la raccolta partirà fra qualche giorno”.