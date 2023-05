Verso le amministrative: il Ministro Locatelli in Maremma per sostenere Maule

Gavorrano (Grosseto) In occasione della chiusura della campagna elettorale, la lista “Noi per Gavorrano – Andrea Maule Sindaco” sarà impegnata in una serie di eventi che accompagneranno la conclusione della campagna fino al momento del silenzio elettorale.

Il programma

A presenziare la giornata sarà inzialmente il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che, alle 11.30, nell’ex cinema – teatro di Gavorrano, in via Matteotti 20, incontrerà le associazioni del territorio.

“La visita del Ministro a Gavorrano è per noi un’occasione davvero importante – ha sottolineato Maule – perchè ci consentirà di porre la giusta attenzione a quelle situazioni in cui il tema dell’accessibilità degli spazi pubblici tocca da vicino molti cittadini del nostro comune”.

Il pomeriggio proseguirà poi con un tour nelle varie frazioni in cui i candidati avranno modo di confrontarsi, per l’ultima volta, con i cittadini prima del voto.

La giornata si concluderà con l’evento conclusivo a Bagno di Gavorrano, a partire dalle 18.30 all’ex-cinema Roma. L’incontro con la cittadinanza sarà suggellato da un rinfresco a cui parteciperanno, come ospiti, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il vicepresidente della Commissione Sanità, Sociale e Sport del Consiglio regionale Andrea Ulmi, il vice coordinatore regionale di Forza Italia Roberto Berardi, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Luca Minucci, il segretario provinciale della Lega Claudio Pacella.