Verso le amministrative, Maule: “La sinistra è rabbiosa perchè sa che può perdere”

Gavorrano (Grosseto). “Ieri ho letto il comunicato stampa della coalizione di centrosinistra in cui viene attaccato il nostro progetto di aumentare l’organico del corpo della Polizia Municipale”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Andrea Maule, candidato a sindaco di Gavorrano per la coalizione di centrodestra.

“Sicuramente sono duro (limite mio lo ammetto!), ma sinceramente faccio fatica a capire perchè ci abbiano paragonato a Totò che vende a dei malcapitati turisti la fontana di Trevi – continua la nota -. Vista la mia difficoltà nel comprendere questo accostamento, ho provato a farmi delle domande. Lo hanno fatto perchè vogliono darci dei truffatori? In tutta onestà non credo, sarebbe davvero una bruttissima caduta di stile, per non dire di peggio. Lo hanno fatto perchè credono che gli elettori siano degli sprovveduti? Forse, visto che hanno passato più di un mese a gettare fumo negli occhi raccontando alla gente un programma irrealizzabile, e soprattutto inutile, visti i reali problemi del territorio. Oppure lo hanno fatto perchè si sentono ‘scippati’ di una cosa che ritengono appartenga loro di diritto?”.

“Ecco, credo che la sinistra gavorranese, abituata a governare ininterrottamente secondo una visione chiusa ed autoreferenziale, giudichi la macchina amministrativa ed i propri bilanci come ‘roba loro’ – prosegue il candidato -. E questo senza considerare minimamente che, ladddove l’alternanza democratica è di casa, chi subentra ad un’amministrazione uscente eredita ‘in toto’ ciò che è stato fatto fino a quel momento, nel bene e nel male. Noi siamo ben felici che nelle casse comunali ci siano le risorse per assumere delle nuove unità! Perchè se vinceremo sapremo benissimo come utilizzarle. Le impiegheremo per dare un nuovo assetto organizzativo alla macchina amministrativa, in modo da renderla più efficiente e più vicina alle esigenze dei cittadini. E loro? Beh, se avessero saputo come utilizzarle non avrebbero di certo aspettato quache giorno prima del voto per annunciarle. Vai a spiegare poi alle persone che non si tratta della classica operazione di facciata per racimolare voti in vista delle elezioni”.

“Ecco, è esattamente questa la differenza che passa tra noi e loro. Per questo lasciamo loro volentieri la rabbia e la polemica stizzita che tradisce quel nervosismo tipico di chi sente crollare, forse per la prima volta, delle certezze acquisite, e ci teniamo per noi l’energia e l’entusiasmo con cui desideriamo governare il nostro territorio – termina Maule -. Senza troppi fronzoli o promesse vuote, ma con i piedi a terra e lo sguardo in avanti!”