Verso le amministrative, Ulivieri: “Sport strumento di crescita economica e sociale”

Gavorrano (Grosseto) “Il Comune di Gavorrano unisce l’area nord e quella centrale e meridionale della provincia di Grosseto. Questa sua collocazione geografica e la conformazione collinare dei territori rendono Gavorrano, le sue strade e i suoi paesi dei luoghi ideali per il turismo ‘lento’, in particolare il cicloturismo”.

A dichiararlo è Stefania Ulivieri, candidata a sindaco di Gavorrano per la coalizione di centrosinistra.

“La Maremma, con le ciclovie esistenti e quelle che stanno nascendo è, infatti, uno spazio ideale per ospitare tutti gli appassionati di ciclismo dai professionisti a chi unisce il turismo al piacere del muoversi su due ruote – continua la candidata -. Il cicloturismo per sua caratteristica unisce i territori. Gavorrano ha come naturale partner il Comune di Scarlino nella realizzazione della ciclabile sull’argine del Rigiolato e allacciante del fiume Pecora. Nascerà così un sistema di tracciati ciclabili che troveranno nella futura Ciclovia Tirrenica di prossima realizzazione uno sviluppo che collegherà tutta la provincia e consentirà agli appassionati di muoversi in mezzo a tante bellezze paesaggistiche naturali godendo anche di straordinari beni culturali e architettonici”.

“Il Bike-Garage, che nascerà a Giuncarico per offrire servizi connessi ai cicloturisti che percorreranno i sentieri del territorio comunale verso il nord e sud dell’intera Maremma, è una delle infrastrutture innovative che verranno offerte. L’attenzione alle attività motorie e sportive non si limiterà alle due ruote. A Bagno di Gavorrano sarà realizzata la copertura della pista di pattinaggio e verrà recuperato il campo da tennis di Giuncarico – termina Stefania Ulivieri -. Tutte gli altri impianti del Comune di Gavorrano saranno oggetto di interventi di rivitalizzazione e ristrutturazione”.