Verso le amministrative, Ulivieri: “Biblioteca come centro e motore di crescita per Gavorrano”

Gavorrano (Grosseto). “Bagnetti di Gavorrano, una volta centro delle attività minerarie, possono diventare il fulcro della vita culturale e formativa della comunità gavorranese”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Stefania Uliveri, candidata a sindaco di Gavorrano per la coalizione di centrosinistra.

“Il cuore sarà la nuova biblioteca che, oltre a conservare il patrimonio librario, a organizzare letture e prestiti, dovrà rappresentare per tutti un punto di riferimento e di ritrovo – continua la nota –. La nostra idea è avere un luogo che concentri iniziative del Comune, delle Aasociazioni e dei cittadini, ma che favorisca anche la proliferazione e sostenga le proposte di tutto il territorio. Intorno e dalla biblioteca può e deve nascere una vera e propria economia della cultura, svilupparsi imprese creative e trovare una piattaforma: le ormai affermate smart cities per i nostri paesi. La cultura è una grande leva strategica per lo sviluppo. Nella biblioteca nascerà una vera e propria cabina di regia per l’organizzazione degli eventi culturali e di spettacolo e per la comunicazione di tutte le iniziative promosse nelle varie frazioni. La qualità dell’offerta che Gavorrano già possiede ha bisogno di un sistema che valorizzi e usi le risorse presenti”.

“Pensiamo a – termina il comunicato -: