Verso le amministrative: il Sottosegretario all’agricoltura in Maremma per sostenere Andrea Maule

Gavorrano (Grosseto). Domenica 23 aprile, al ristorante “La Vecchia Hosteria” a Bagno di Gavorrano, si svolgerà il pranzo a supporto della campagna elettorale del candidato per il centrodestra Andrea Maule. Nell’occasione ci sarà come ospite il Sottosegretario all’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, il senatore Patrizio La Pietra.

“Ho voluto incontrare il sottosegretario La Pietra – afferma Maule – e per questo sono felice che abbia accettato il nostro invito. Rintengo che sia fondamentale avere con lui un confronto diretto su quelle che sono le idee di programma che attueremo, in caso di vittoria, a supporto dello sviluppo del comparto agricolo gavorranese. Sarà nostra volontà, dopo il 15 maggio, mantenere aperti ed in efficienza i canali di contatto con il Governo, affinchè l’azione amministrativa portata avanti dalla nostra Giunta possa svilupparsi in modo rigoroso ed efficiente”.

Come partecipare

Il pranzo servirà a finanziare la campagna elettorale della lista “Noi, per Gavorrano!”. Per partecipare basta chiamare il numero 360.427013.