Sanità, il Tavolo della salute: “I sindaci snobbano l’incontro con il Sottosegretario”

“I problemi maggiori sembra proprio che siano nella zona nord della provincia e vanno dalla copertura del 118 con un -63% di Massa Marittima e -53% di Follonica, alla carenza di personale medico e infermieristico con difficoltà a mantenere in essere le attività dei reparti ospedalieri e sopperire alle esigenze del territorio”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Luciano Fedeli e Paolo Mazzocco, del Tavolo della salute pubblica di Massa Marittima.

“Una fotografia impietosa che è venuta fuori dall’incontro dello scorso lunedì nell’auditorium del Misericordia di Grosseto organizzato dall’Anaao Assomed che riguardava il tema della sanità provinciale e la sua riorganizzazione – continua la nota -. Una sala gremita e autorevoli ospiti, tra cui il sottosegretario al Ministero della salute onorevole Marco Gemmato, presenti il deputato e senatore di Fratelli d’Italia, il sindaco di Grosseto e il consigliere regionale Ulmi. Presenti anche rappresentanti della politica e tra le parti sociali presente solo la Uil. Sarebbe stata una buona occasione per un confronto tra il governo regionale e gli amministratori locali se questi fossero stati presenti ed invece tutti assenti, a partire dalla consigliera del Pd Spadi per arrivare a quella dei sindaci dei Comuni grossetani. Sarebbe stata una buona occasione anche per mettere in evidenza le criticità della sanità nelle Colline Metallifere e chiedere sostegni e impegni alla direzione aziendale e alla politica. Quale migliore occasione di questa?”.

“Come Tavolo della salute abbiamo preso atto ancora una volta della distanza che intercorre tra la sanità e i nostri amministratori delle Colline Metallifere che hanno disertato in massa – sottolinea il comunicato -. Gravi sono le assenze di Giuntini, anche nella sua veste di presidente della Società della Salute, di Termine, anche come segretario provinciale del Pd, e Benini, sindaco della seconda città della provincia, nella quale i servizi sanitari non brillano certo di efficienza. L’incontro sarebbe stato una opportunità per dimostrare la vicinanza ai professionisti e rimarcare ancora le criticità presenti nel presidio ospedaliero di Massa Marittima e quelle altrettanto gravi del territorio che sono risultate evidenti anche dalle relazioni dei professionisti. Purtroppo però i sindaci, come responsabili della salute dei cittadini delle Colline Metallifere, hanno ancora una volta brillato per la loro assenza e non possiamo che rimanere esterrefatti da questo comportamento che certifica quanto diritto alla salute e servizi siano tutt’altro che prioritari per amministratori e politici della maggioranza che governa i Comuni dell’area nord”.

“Gli unici elementi che giustificano l’assenza di rappresentanti istituzionali sembrano legati al voler usare la sanità per acuire la battaglia politica e non come elemento fondamentale e diritto secondo quanto previsto dall’articolo 32 della Carta costituzionale – termina la nota -. C’è invece necessità, secondo noi, di fare sentire la voce dei cittadini in modo unitario e compatto da tutto il territorio e da tutti i Comuni del comprensorio per invertire quello che è, da tempo lo smantellamento di servizi fondamentali per la salute e per la tenuta demografica e socio – economica della zona“.