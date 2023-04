Ospedale Sant’Andrea, il Pci: “Uomini e donne ricoverati nella stessa stanza per risparmiare”

Massa Marittima (Grosseto). “La politica ha deciso dal 2015 di attuare tagli e accentrare una serie di servizi sanitari fondamentali per i cittadini. Lo annunciò Rossi: troppi reparti, troppo personale, per cui è indispensabile procedere nella riduzione sistematica di eccessi”.

A dichiararlo è Daniele Gasperi, della segreteria del Pci delle Colline Metallifere.

“Tutti zitti e inquadrati i livelli locali e gli amministratori che si sono completamente affidati ai manager, ai mega direttori e spesso a scribacchini o superburocrati della virtù che hanno messo al primo posto non la produzione di salute e benessere, ma la riduzione dei costi senza badare a nulla – continua Gasperi -. Tante bei propositi, ma quelle cose fondamentali non sono contenute nei protocolli o nelle carte dei servizi, così che l’ingresso in un reparto ospedaliero, oltre al trauma della patologia, produce anche uno stato psichico alterato, specialmente nelle persone anziane, abituate ad un riserbo culturale ormai consolidato. Così capita che una paziente si è ritrovata costretta ad un periodo di ospedalizzazione al Sant’Andrea di Massa Marittima em con stupore suo e dei familiari, ha dovuto condividere la stanza con pazienti uomini. Privacy e riservatezza affidati ad un separé, una tenda divisoria che delimitava ed isolava, se così si può dire, la signora dagli altri signori presenti in stanza, ma non poteva certo far superare gli imbarazzi reciproci”.

“Tutto è in rapida evoluzione in questa società e bisogna adeguarsi, ma forse così è un po’ troppo, come sono stati troppi i tagli operati ai posti letto finalizzati esclusivamente ad ottimizzare spazi e produrre economie che probabilmente vanno a finire negli incentivi dei mega direttori sopra richiamati. Perchè la sanità è ormai ridotta a business, realizzazione di economie e non produce salute – sottolinea Gasperi -. Come sempre a pagare sono i soliti: pazienti e lavoratori, questi ultimi sempre più costretti ad operare in condizioni di carenze di personale, e le risposte sono sempre le stesse: faremo concorsi, ma ci vuole tempo, pensiamo di assumere a breve, quando invece le carenze si ripetono e le graduatorie non scorrono. Basti pensare ai numerosi concorsi banditi da anni per acquietare il popolo e gli amministratori locali che poi vengono bloccati e tutto resta fermo. La paziente ed i familiari sono rimasti sbigottiti e, mentre si esprimono giudizi sull’ubicazione dell’ospedale che secondo Spadi starebbe meglio a Valpiana o a Cura, come se alla struttura le potessimo mettere le ruote e ubicarla a piacere, mentre si ipotizza il raddoppio della Sarzanese – Valdera quando proprio la stessa Regione non è riuscita a completare i lavori di adeguamento finanziati, l’unica cosa che resta certa sono le numerose chiacchiere inconcludenti nel mentre si continua a svuotare il presidio”.

“Nessuno pensa nel frattempo che, tagliando ancora, sopprimendo quello o l’altro servizio, non solo si perde un riferimento importante per un’area che non comprende solo Massa e le sue frazioni, ma anche comuni limitrofi e comuni dell’entroterra fino ad arrivare a Castelnuovo Val di Cecina – termina Gasperi –. Quello che conta e risparmiare e chissà se per non aprire una stanza per ricoverare persone secondo il sesso non si arriverà un giorno a mettere anche i letti a castello, così i posti letto aumenteranno, ma il risparmio sarà comunque ancora in parte garantito”.