Sanità, il Tavolo della Salute: “Fare fronte comune per scongiurare riforma e tagli”

Colline Metallifere (Grosseto). “Insomma, con il manager dei posti letto, il flussista e il guardiano delle liste d’attesa i problemi sono risolti. Almeno così la pensa Bezzini, che rassicura su come certe situazioni non si dovranno più verificare“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Paolo Mazzocco e Luciano Fedeli, del Tavolo della salute pubblica di Massa Marittima.

“Tutto si muove nell’ottica giusta, quindi – continua la nota -. Se ne vanno per pensionamento i medici di medicina generale e i pediatri e la risposta arriva in tempi reali con una soluzione che lascia sbigottiti: si dividono gli assistiti tra quelli rimasti. Nessuno ci aveva pensato, ma qualche bravo dirigente si è ricordato dei compitini delle elementari, semplici ed esplicativi e soprattutto concreti ed ha proceduto nella divisione. Genio! Tocca anche alla continuità assistenziale con il taglio della guardia medica con l’idea sempre di potenziare il territorio, di investire. Badate bene, si taglia per investire! Fantastico. Poi si tolgono i medici dalle auto mediche che restano auto mediche, ma a bordo ci saranno infermieri per i territori più fortunati, mentre in altri territori restano solo i volontari. Eccezionale veramente! Cetto la Qualunque fa sorridere e lui stesso resta impietrito di fronte a tanta efficienza!”.

“Poi arriva Giani in aiuto delle comunità locali e dichiara che arriveranno 6 nuovi infermieri all’ospedale delle Colline Metallifere, quando nell’ultimo triennio se ne sono andati il triplo o quasi. Non solo promette l’attivazione di 6 posti per cure intermedie, quando nella realtà ce ne dovevano essere 18 dal 2014. Insomma, siamo ancora lì e non si vuole capire che la riforma è buona e andrà tutto bene – sottolinea il comunicato –. Ma le promesse dei patti territoriali che fine hanno fatto? Bugie confermate dai numeri, ma per il Partitone Democratico e i Sindaci che evitano il confronto su contenuti preferendo le offese, i dileggi, le accuse, affermano che va tutto bene, non è cambiato nulla, anzi facciamo tutti gli sforzi possibili per i servizi.Poi ci si è messo il covid e sono ripartite altri solenni promesse, anch’esse non mantenute: investimenti nei piccoli presidi e nella medicina territoriale, personale, posti letto di sub intensiva e chi più ne ha più ne metta, ma non si è visto nulla. Anzi, con la scusa del covid si è proseguito nel depotenziamento e nei tagli avviati dal 2015, anche se gli autorevoli esponenti del Pd negano perché secondo loro i tagli li fanno quell’altri. I numeri parlano da soli e la situazione della sanità la vedono i cittadini che probabilmente vi voteranno ubriacati dalle vostre fesserie, dalle nuove promesse o impauriti dalla perdita di qualche piccolo privilegio”.

“Posti letto 2014 numero 116, oggi 57. Cure intermedie promessi 18 posti nel 2014 e oggi ce ne sono solo 4. Reparto di psichiatria nel 2014 con 3 posti letto, oggi smantellato. Chirurgia con lunghissime liste di attesa. Chirurgia ortopedica prossima alla crisi per mancanza di medici. Dialisi ancora in attesa del raddoppio dei posti. Casa della Salute non realizzata e i medici con i pazienti confinati in un ambulatorio- stanzino. Mancano radiologi, specialisti di neuropsichiatria, psichiatri. Mancano medici di famiglia e pediatri. Tac aperta ad ore e se qualcuno ha bisogno si va a Grosseto, pagando migliaia di euro di trasporto e costringendo chi ha urgenze legate anche a tumori a farla da privato o andare in altri presidi. Continuate così, che tra poco l’ospedale diventa definitivamente un poliambulatorio e avrete fatto quello che oggi il sistema impone non privatizzando, ma privando i cittadini del diritto alla salute. E noi fuori tutti zitti perché questo secondo qualcuno è il meno peggio – termina la nota -. Tutti buoni allora a reggere il sacco, a chi sta svuotando ospedale e territorio di servizi essenziali salvo poi, magari quando si ha bisogno, rendersi conto di come siamo caduti in basso per una banda di demagoghi che pensano solo alle loro carriere. Chi tace e sta a guardare è complice di chi ha provocato e sta provocando ancora questi disastri”.