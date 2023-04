Gambassi: “Taglio indiscriminato di alberi nel bosco, il Comune intervenga”

Roccastrada (Grosseto). Mario Gambassi, consigliere comunale della lista civica di opposizione Cambiare in Comune a Rooccastrada, ha presentato un’interrogazione in merito al taglio del bosco in località Monte Alto.

L’interrogazione

Ecco il testo integrale dell’interrogazione:

“Mi risulta che in cima a Monte Alto, la zona dello Scoglio Bianco (coordinate Google 43.044783, 11.139449) sia oggetto di taglio del bosco o meglio in già parte è già stato tagliato.

Suddetta area pare essere di un particolare interesse botanico per la presenza del ‘faggio’ a quota altimetrica nettamente inferiore rispetto al suo normale areale di sviluppo che è di 1.000 metri di altitudine. Di suddetti esemplari, addirittura secolari, ne sono già tagliati alcuni.

In questa superficie, la vegetazione nel suo complesso è quella tipica dell’area di tensione faggio-cerro, ma anche altre essenze arboree sono concorrenziali per la supremazia, come aceri, roveri, lecci, olmi, sorbi, allori, agrifogli, corbezzoli e soprattutto castagno, per cui c’è (o meglio c’era) un netto cambio vegetazionale e, infatti, da castagni e faggi si passa (o meglio si passava) in pochi metri alla cerreta.

Ed è in mezzo a questo articolato e complesso sistema vegetazionale che si prosegue fino ad una sorgente segnalata da alcuni faggi giganteschi, denominata la Polla, conosciuta da tutta la popolazione, che nel periodo estivo ‘era’ un graditissimo punto di riposo e ristoro.

Chiedo:

se la Giunta e il Sindaco sono a conoscenza di quanto sopra descritto;

della sorgente la Polla e dei suoi faggi secolari cosa ne è stato?

E’ inclusa nella zona di autorizzazione al taglio oppure no;

si può interrompere questo scempio?

Che venga fatto un monitoraggio dettagliato sulle stradine e sentieri che sono stati allargati dai mezzi pesanti con un conseguente rischio dissesto idrogeologico e se era stata data la preventiva autorizzazione.

In attesa di risposta, confidando un celere intervento”.