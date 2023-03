Il Pci: “Finalmente iniziano i lavori nella frazione, necessario aumentare sicurezza”

Massa Marittima (Grosseto). “Tanto tuonò che piovve è la frase che si addice di più alla situazione della viabilità interna di Valpiana per alludere al verificarsi di un evento atteso da molto tempo. L’evento, o meglio gli eventi, sono rappresentati dalla manutenzione delle strade principali che attraversano la frazione”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Pci delle Colline Metallifere.

“Inizia la Provincia, che sulla strada di propria competenza, denominata di Valpiana, quella che dalla frazione porta verso il lago, interviene su un tratto ormai compromesso da una lunga assenza di manutenzione, dove le buche ormai stavano prendendo il sopravvento e la strada di qui a poco sarebbe diventata una concorrente del vicino fosso della Gora, che corre parallelamente alla provinciale – continua la nota -. I lavori sono cominciati partendo dal centro abitato eliminando tutte le difformità presenti sul piano viabile, che riceverà una bella ‘rinfrescata’ con una nuova pavimentazione, che certamente sarà molto gradita a chi vi transita e darà decoro alla frazione. Resta da aumentare la sicurezza nel tratto in questione, dove vi è la presenza delle scuole e i conducenti dei veicoli non adoperano in varie occasioni accortezze e riducono la velocità in modo opportuno come vorrebbe il buonsenso“.

“Le soluzioni proposte più volte dalla frazione, come quella di mettere dossi artificiali, sono state rigettate perché si dice che la competenza sia della Provincia che nega autorizzazioni in tal senso, ma è anche vero che siamo all’interno del centro abitato e, come è stato fatto ad esempio a Santa Fiora, il Comune le ha messe in opera su una strada provinciale che ha anche maggiore transito rispetto a quella di Valpiana. Non sarebbe male fare altrettanto. Resta ora l’attesa per il tratto comunale, anch’esso abbandonato da anni, dove ormai la strada era diventata quasi impraticabile e il dissesto ne faceva un tratto dove per evitare quei crateri si era spesso costretti a fare una gimcana – termina il Pci –. Ci auguriamo che la pavimentazione sia estesa al tutto il tratto sconnesso e si proceda alle altre opere in modo da restituire quel decoro che mancava alla frazione massetana“.