“Trucioli”: lo spettacolo in scena al Teatro del Ciliegio

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Domenica 2 marzo, alle 21.00, al Teatro del Ciliegio di Monterotondo Marittimo, arrivano Gli Omini, compagnia teatrale toscana, che porta in scena “Trucioli”, una rassegna di racconti assurdamente reali raccolti dagli attori in giro per l’Italia e qui rielaborati per la drammaturgia di Giulia Zacchini.

Lo spettacolo

La stagione, curata da Comune di Monterotondo Marittimo, Fondazione Toscana Spettacolo e Officine Papage, prosegue dunque con uno spettacolo in cui l’ironia la fa da padrona. Al centro le storie quotidiane di strani personaggi che fanno ridere, sorprendono e fanno toccare con mano sogni, ambizioni, convinzioni, desideri e paure comuni. Centinaia e centinaia di pagine raccolte attraverso interviste con i protagonisti più impensabili: dal Terrorista di Tito al Mago di Colceresa, dalla Santa di Panicale al Cavallaio di Buti… Sulla scena i due attori, Francesco Rotelli e Luca Zacchini, daranno vita a un racconto corale, che avrà tra i suoi artefici lo stesso pubblico in sala, invitato a scegliere di volta in volta le storie più interessanti che vorrà ascoltare.

Informazioni

Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Prevendita online su liveticket.it e il giorno di spettacolo alla biglietteria del teatro, dalle 20.00.

Prenotazione dei biglietti tramite mail a prenotazioni@officinepapage.it, tramite chiamata o messaggio al numero 334.2698007 il giorno che precede lo spettacolo e il giorno dello spettacolo, dalle 16.00 alle 18.00.

Foto di Duccio Burberi